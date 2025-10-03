ETV Bharat / state

अशोक चौधरी की हुंकार- 'दलित का बेटा हूं, विरोधी के छाती पर चढ़कर राजनीति करूंगा'

पटना : ''मजबूती के साथ बिहार में जो विरोधी हैं, उनके खिलाफ छाती पर चढ़कर राजनीति करूंगा. दलित का बेटा हूं, लेकिन किसी से कम हृदय बाबा ने मुझे नहीं दिया है.'' यह कहना है बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी का.

प्रशांत किशोर VS अशोक चौधरी : दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. जिस प्रकार से जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मोर्चा खोल रखा है. अब मंत्री को भी मीडिया के सामने आकर बात रखनी पड़ रही है.

PK को दी चुनौती : प्रशांत किशोर से बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी पर संपत्ति से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे. इसपर अशोक चौधरी ने भी पूरा आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है. उन्होंने प्रशांत किशोर को सीधे-सीधे चुनौती दी है.

''मेरी घोषित संपत्ति से ज्यादा अगर कोई एक करोड़ रुपये या एक धूर भी जमीन भी दिखा दे तो मैं गुलामी करने को तैयार हूं. कल कोई आये और यह कहे कि ट्रंप के साथ भी मेरा पार्टनरशिप है. तो इसका क्या मतलब है?''- अशोक चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्री, बिहार

जेडीयू कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि आरोप लगाने हैं तो राजनीतिक जीवन में कभी भी, कोई भी, किसी पर आरोप लगा सकता है. मैंने जो संपत्ति घोषित की है उसके अलावा एक धूर भी जमीन मेरे परिवार के नाम पर दिखा दें. प्रशांत किशोर जो बात बोल रहे हैं, वह तो ऑलरेडी मेरे घोषित संपत्ति में है.