दिल्ली की सत्ता में जब तक काबिज रही AAP, केजरीवाल और उनकी कैबिनेट ने कितने खरीदे मोबाइल, जानिए - DELHI EXPENSIVE PHONES CONTROVERSY

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही आतिशी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सिर्फ एक फोन खरीदा, जिसकी कुल कीमत 1,27,999 रुपये थी. पूर्व मंत्री गोपाल राय ने भी अपने कार्यकाल के दौरान कुल चार मोबाइल फोन अलग-अलग कंपनियों के खरीदे, जिसकी कीमत दो लाख के करीब थी. इसी तरह आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से 10 साल तक चली आप सरकार में जो मंत्री मुख्यमंत्री रहे उसमें मोबाइल हैंडसेट के मद में 17 लाख 63,482 रुपए के मोबाइल फोन सरकारी पैसे से खरीदे थे.

जबकि, विभाग द्वारा वर्ष 2013 में जारी एक आदेश, जिसमें मुख्यमंत्री अपने लिए सरकारी पैसों से अधिकतम 50 हज़ार रुपये की मोबाइल और मंत्री अधिकतम 45 हज़ार रुपये की मोबाइल खरीद सकते थे, उस आदेश में विभाग ने अब कुछ संशोधन के साथ नए शुल्क निर्धारित किए गए हैं. इसके संशोधन के बाद अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जहां अधिकतम 1.5 लाख की कीमत का मोबाइल खरीद सकेंगी. वहीं, कैबिनेट मंत्री 1.25 लाख रुपये तक का मोबाइल फोन खरीद सकेंगे. हालांकि, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सरकार की तरफ से मोबाइल सिम कार्ड उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा. वह मर्जी से अपना नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं.

आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लिमिट से ज्यादा पैसे के फोन खरीदे थे- आशीष सूद

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार पर लिमिट से ज्यादा रुपये का सरकारी मोबाइल खरीदने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री 50 हज़ार और मंत्रियों के लिए 45 हज़ार का मोबाइल लेना अलाउड था. आम आदमी पार्टी नेताओं ने अपने यूज़ के लिए लिमिट से भी ज्यादा के मोबाइल फोन खरीदे थे और उनके भुगतान के लिए सरकार पर दबाब भी डाला था. वो लोग हम लोगों को कह रहे है की हमने महँगे फोन खरीदने के लिए आदेश दिए है.

आशीष सूद ने बताया कि केजरीवाल ने 2015 से 2022 के बीच में दिल्ली सरकार से चार मोबाइल लिए. सरकार ने अपने सरकारी नोट में कहा कि "दी अमाउंट स्पेंड ऑन iPhone इज ऑन हायर साइड. इन छोटे-छोटे मोबाइल पर चिट्ठी लिखता है सीएम का कार्यालय कि "AMOUNT SPENT IS ON HIGHER SIDE OF THE PRESCRIBED LIMIT FOR PURCHASE OF PHONE FOR CM. IT IS BELIEVED THAT RELAXATION HAS BEEN SOUGHT BEYOND PRESCRIBED LIMIT TO WORDS PURCHASE OF PHONE. सरकार से रिलैक्सेशन मांगी गई 50 हज़ार के फोन की लिमिट पर.

