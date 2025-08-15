ETV Bharat / state

यूपी के 3 हीरो जिन्होंने आजादी के लिए हंसते-हंसते एक ही दिन दी थी जान, एक ही जिले में पले-बढ़े थे - INDEPENDENCE DAY 2025

यूपी के शाहजहांपुर जिले में पैदा होने वाले आजादी के अमर नायकों की ऐसी कहानी जो आपको देशभक्ति के जज्बे से भर देगी.

आजादी के तीन मतवाले
आजादी के तीन मतवाले (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 1:30 PM IST

Updated : August 15, 2025 at 1:39 PM IST

5 Min Read

शाहजहांपुर: भारत आज शुक्रवार को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने में यूपी के शाहजहांपुर का विशेष योगदान रहा है. शाहजहांपुर से ही आजादी की अलख जगाई गई थी. इसके बाद स्वतंत्रता क्रांति बढ़ती गई और हिंदुस्तान आजाद हो गया. शाहजहांपुर में जन्में तीन क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया था, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने तीनों महानायकों को फांसी दे दी थी.

क्या है काकोरी कांड: 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर लखनऊ से पहले काकोरी स्टेशन के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, वैसे ही क्रांतिकारियों ने चैन खींच कर ट्रेन को रोका और सरकारी खजाने को लूट लिया. वहां से भाग गए.

काकोरी कांड
काकोरी कांड (Photo Credit; ETV Bharat)



इस दिन दी गई थी फांसी: 19 दिसंबर 1927 को ठाकुर रोशन सिंह को प्रयागराज के मलाका जेल में फांसी दी गई थी. पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई. अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई. तीनों को फांसी एक ही दिन दी गई थी.

अशफाक उल्ला खान
अशफाक उल्ला खान (Photo Credit; ETV Bharat)



अशफाक उल्ला खान का जन्म कब हुआ: अशफाक उल्ला खान का जन्म मोहल्ला एमन जई जलाल नगर में 22 अक्टूबर 1900 में हुआ था. अशफाक उल्ला खान से जुड़ी तमाम यादें आज भी उनके परिवार के पास एक धरोहर के रूप में रखी हुई है. जेल में उनके हाथों से लिखी गई एक डायरी और अपनी मां को लिखी गई कई चिट्ठियां इस बात को भी बयां करती है कि वह देश को से कितना प्यार करते थे.

पंडित राम प्रसाद बिस्मिल
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल (Photo Credit; ETV Bharat)


बिस्मिल का जन्म यहां हुआ: पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शहर के खिरनीबाग मोहल्ले में 11 जून 1897 को हुआ था.

क्रांतिकारी की रिवॉल्वर
क्रांतिकारी की रिवॉल्वर (Photo Credit; ETV Bharat)


ठाकुर रोशन सिंह के जन्म पर एक नजर: ठाकुर रोशन सिंह का जन्म 22 जनवरी 1892 को शाहजहांपुर के नवादा गांव में हुआ था. ठाकुर रोशन सिंह ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई राजकीय महाविद्यालय से की थी.

एक ही क्लास में पढ़े थे अशफाक उल्ला खान और बिस्मल: शहर के बीचो-बीच अशफाक उल्ला खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह की प्रतिमा है, जो हर वक्त देश के लिए उनकी कुर्बानी को याद दिलाती है. यहां के मिशन स्कूल एविरज इंटर कॉलेज में अशफाक उल्ला खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे.


हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल: अशफाक उल्ला खान एक ऐसे अमर शहीद थे, जिन्होंने पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की. उनकी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से दोस्ती हकीकत में आज भी शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में कसमे खाई जाती है.

आर्य समाज मंदिर से बनाई गई आजादी की योजनाएं: पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान आर्य समाज मंदिर में बैठते थे. देश की आजादी की योजनाएं यही से बनाया करते थे. काकोरी कांड की पूरी योजनाएं सही से बनाया गया था.

शाहजहांपुर में शहीदों के नाम पर खास संग्रहालय: शाहजहांपुर में शहीदों के नाम पर एक खास संग्रहालय बनाया गया है. जहां पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह से जुड़ी स्मृतियां और काकोरी कांड में इस्तेमाल हुआ रिवॉल्वर भी संग्रहित कर के रखा गया है.



परिवार को है गर्व: अशफाक उल्ला खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती है. आज इन अमर शहीदों के बलिदान पर उनका परिवार खुद पर गर्व महसूस करता है. उन्हें इस बात पर गर्व है कि उन्होंने ऐसे परिवार में जन्म लिया है, जिन्हें आज पूरा देश सलाम करता है.

शहीद अशफाक उल्ला खां के प्रपौत्र ने बताया कि अशफाक उल्ला को जब फांसी दी जा रही थी तो तब उनसे आरजू पूछी गई थी. जिस पर उन्होंने यह चंद लाइनें कहीं हैं कुछ आरजू नहीं है, आरजू तो यह है कि रख दे कोई खाके वतन कफन में.


संगठन का नेतृत्व भगत सिंह ने अपने हाथ लिया: वरिष्ठ इतिहासकार डॉ. विकास खुराना ने बताया कि काकोरी कांड भारत में उठी दूसरी क्रांति की लहर का हिस्सा थी और शाहजहांपुर के युवाओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इसका नेतृत्व किया गया था. काकोरी कांड के बाद भी यह आंदोलन समाप्त नहीं हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन का नेतृत्व भगत सिंह ने अपने हाथ में ले लिया. इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन कर दिया था.


यह भी पढ़ें: मिर्जापुर के सैठोले कोल ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किया था विद्रोह, आज परिवार कर रहा मजदूरी, सरकार से भी नहीं मिली मदद

यह भी पढ़ें: स्वतंत्रता संग्राम में बनारस ने दिया था बौद्धिक योगदान, जानिए कैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को वापस जाने के लिए किया मजबूर

शाहजहांपुर: भारत आज शुक्रवार को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने में यूपी के शाहजहांपुर का विशेष योगदान रहा है. शाहजहांपुर से ही आजादी की अलख जगाई गई थी. इसके बाद स्वतंत्रता क्रांति बढ़ती गई और हिंदुस्तान आजाद हो गया. शाहजहांपुर में जन्में तीन क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया था, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने तीनों महानायकों को फांसी दे दी थी.

क्या है काकोरी कांड: 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर लखनऊ से पहले काकोरी स्टेशन के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, वैसे ही क्रांतिकारियों ने चैन खींच कर ट्रेन को रोका और सरकारी खजाने को लूट लिया. वहां से भाग गए.

काकोरी कांड
काकोरी कांड (Photo Credit; ETV Bharat)



इस दिन दी गई थी फांसी: 19 दिसंबर 1927 को ठाकुर रोशन सिंह को प्रयागराज के मलाका जेल में फांसी दी गई थी. पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई. अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई. तीनों को फांसी एक ही दिन दी गई थी.

अशफाक उल्ला खान
अशफाक उल्ला खान (Photo Credit; ETV Bharat)



अशफाक उल्ला खान का जन्म कब हुआ: अशफाक उल्ला खान का जन्म मोहल्ला एमन जई जलाल नगर में 22 अक्टूबर 1900 में हुआ था. अशफाक उल्ला खान से जुड़ी तमाम यादें आज भी उनके परिवार के पास एक धरोहर के रूप में रखी हुई है. जेल में उनके हाथों से लिखी गई एक डायरी और अपनी मां को लिखी गई कई चिट्ठियां इस बात को भी बयां करती है कि वह देश को से कितना प्यार करते थे.

पंडित राम प्रसाद बिस्मिल
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल (Photo Credit; ETV Bharat)


बिस्मिल का जन्म यहां हुआ: पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शहर के खिरनीबाग मोहल्ले में 11 जून 1897 को हुआ था.

क्रांतिकारी की रिवॉल्वर
क्रांतिकारी की रिवॉल्वर (Photo Credit; ETV Bharat)


ठाकुर रोशन सिंह के जन्म पर एक नजर: ठाकुर रोशन सिंह का जन्म 22 जनवरी 1892 को शाहजहांपुर के नवादा गांव में हुआ था. ठाकुर रोशन सिंह ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई राजकीय महाविद्यालय से की थी.

एक ही क्लास में पढ़े थे अशफाक उल्ला खान और बिस्मल: शहर के बीचो-बीच अशफाक उल्ला खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह की प्रतिमा है, जो हर वक्त देश के लिए उनकी कुर्बानी को याद दिलाती है. यहां के मिशन स्कूल एविरज इंटर कॉलेज में अशफाक उल्ला खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे.


हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल: अशफाक उल्ला खान एक ऐसे अमर शहीद थे, जिन्होंने पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की. उनकी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से दोस्ती हकीकत में आज भी शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में कसमे खाई जाती है.

आर्य समाज मंदिर से बनाई गई आजादी की योजनाएं: पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान आर्य समाज मंदिर में बैठते थे. देश की आजादी की योजनाएं यही से बनाया करते थे. काकोरी कांड की पूरी योजनाएं सही से बनाया गया था.

शाहजहांपुर में शहीदों के नाम पर खास संग्रहालय: शाहजहांपुर में शहीदों के नाम पर एक खास संग्रहालय बनाया गया है. जहां पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह से जुड़ी स्मृतियां और काकोरी कांड में इस्तेमाल हुआ रिवॉल्वर भी संग्रहित कर के रखा गया है.



परिवार को है गर्व: अशफाक उल्ला खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती है. आज इन अमर शहीदों के बलिदान पर उनका परिवार खुद पर गर्व महसूस करता है. उन्हें इस बात पर गर्व है कि उन्होंने ऐसे परिवार में जन्म लिया है, जिन्हें आज पूरा देश सलाम करता है.

शहीद अशफाक उल्ला खां के प्रपौत्र ने बताया कि अशफाक उल्ला को जब फांसी दी जा रही थी तो तब उनसे आरजू पूछी गई थी. जिस पर उन्होंने यह चंद लाइनें कहीं हैं कुछ आरजू नहीं है, आरजू तो यह है कि रख दे कोई खाके वतन कफन में.


संगठन का नेतृत्व भगत सिंह ने अपने हाथ लिया: वरिष्ठ इतिहासकार डॉ. विकास खुराना ने बताया कि काकोरी कांड भारत में उठी दूसरी क्रांति की लहर का हिस्सा थी और शाहजहांपुर के युवाओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इसका नेतृत्व किया गया था. काकोरी कांड के बाद भी यह आंदोलन समाप्त नहीं हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन का नेतृत्व भगत सिंह ने अपने हाथ में ले लिया. इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन कर दिया था.


यह भी पढ़ें: मिर्जापुर के सैठोले कोल ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किया था विद्रोह, आज परिवार कर रहा मजदूरी, सरकार से भी नहीं मिली मदद

यह भी पढ़ें: स्वतंत्रता संग्राम में बनारस ने दिया था बौद्धिक योगदान, जानिए कैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को वापस जाने के लिए किया मजबूर

Last Updated : August 15, 2025 at 1:39 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

INDEPENDENCE DAT IN SHAHJAHANPURINDIAN INDEPENDENCE HISTORYAUGUST 15 CELEBRATIONS 2025ASHFAQULLA KHANINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण तेज; 111 मंदिर और 11 मजार को नई जगह देने की प्रक्रिया जारी, जानिए तोड़े जाने के बाद क्या होगा इन धार्मिक स्थलों का?

15 अगस्त को लखनऊ में संभल कर निकलें, ट्रैफिक डायवर्जन लागू, जान लीजिए रूट प्लान

यूपी के विधायकों-मंत्रियों की सैलरी बढ़ी; भत्तों में भी इजाफा, जानिए किसके खाते में अब कितना आएगा

जन्माष्टमी 2025; कानपुर के इस्कॉन मंदिर में थाइलैंड के फूलों से होगा भगवान का श्रृंगार, वृंदावन का रत्नजड़ित परिधान पहनेंगे कान्हा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.