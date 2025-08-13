नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) प्रशासन की तरफ से छात्रसंघ चुनाव लड़ने के लिए एक लाख रुपये का बॉन्ड भरने के आदेश के खिलाफ छात्र संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है. आम आदमी पार्टी के छात्र विंग एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स (ASAP) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) दोनों ही संगठनों ने इसे तुगलकी फरमान करार देते हुए आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है.

ASAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप बिधुड़ी ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में कहा कि यह आदेश मध्यम वर्ग के छात्रों को चुनाव लड़ने से दूर रखने की साजिश है. उन्होंने कहा मिडिल क्लास का छात्र एक लाख रुपये कहां से लाएगा? यदि कोई चारों पदों पर नामांकन करना चाहे तो उसे चार लाख रुपये का इंतजाम करना पड़ेगा, जो असंभव है. यह कदम डीयू प्रशासन की सोच पर सवाल खड़े करता है और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है. कुलदीप बिधुड़ी ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित एबीवीपी, वीसी से यह आदेश जारी करवाती है और बाद में विरोध का नाटक करती है. पिछले 20 साल से यही खेल चल रहा है, ताकि चुनाव सिर्फ अमीर छात्रों तक सीमित रहे.

दूसरी ओर ABVP ने भी इस प्रावधान को अलोकतांत्रिक बताते हुए डीयू प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. डीयू प्रशासन ने 8 अगस्त को परिसर विरूपण रोकने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें पांचवें बिंदु के तहत यह बॉन्ड अनिवार्यता का प्रावधान शामिल था. ABVP दिल्ली प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा डीयू देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, जहां हर वर्ग के छात्र पढ़ते हैं. ऐसे में एक लाख रुपये का बॉन्ड भरवाना गरीब और मध्यमवर्गीय छात्रों के साथ अन्याय है. यदि यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो विश्वविद्यालय स्तर पर व्यापक आंदोलन किया जाएगा.

