'हम किसी स्टेशन के कुली नहीं, जो इन जालिमों का बोझ उठाएं', नीतीश-तेजस्वी पर भड़के ओवैसी
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है. दोनों पर मुसलमानों को ठगने का आरोप लगाया. पढ़ें खबर..
गया: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं. आज उन्होंने गया जी के चाकंद हाई स्कूल मैदान में सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ-साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला. एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि बताइये बिहार के मुसलमानों के लिए आपने क्या किया?
नीतीश-तेजस्वी पर जोरदार हमला: असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि हमारे एमएलए कोई म्यूजियम से नहीं आए थे. बिहार की जनता ने यह ताकत दी थी. उन्होंने मुस्लिम समाज के अपील करते हुए कहा कि आप लोग इधर-उधर वोट करते हैं, इसलिए बीजेपी जीत जाती है. हम लोग किसी स्टेशन के कुली नहीं हैं, जो इन जालिमों का बोझ अपने कंधों पर उठाएं. हमारे दादा- परदादा ने जो गलती की है, उसे हमें सुधारने की जरूरत है.
"तेजस्वी ने डिप्टी सीएम रहते मुसलमानों के लिए क्या किया है आजतक? आप लोगों का वोट इधर-उधर जाता है और बीजेपी जीत जाती है. हमें एक साथ एकतरफा वोट करना होगा और आप लोग ठान लें, खासकर बुजुर्ग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सोचें. हम लोग किसी स्टेशन के कुली नहीं हैं, जो इन जालिमों का बोझ अपने कंधों पर उठाएं. हमें फैसला लेना होगा."- असदुद्दीन ओवैसी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, एआईएमआईएम
निशाने पर लालू और नीतीश राज: एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि लालू राज हो या नीतीश राज, बिहार की जनता को कुछ नहीं मिला. उन्होंने कहा कि लालू के 15 साल और नीतीश के 20 साल वास्तव में हम अकलियतों (मुसलमानों) के लिए बेकार हो गए. बुजुर्गों से खास करके कह रहा हूं कि आपने जवानी को बेकार कर दी. अब बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें. आज 60 फीसदी आबादी 25 साल की उम्र की है, लिहाजा उनके भविष्य को संजीदगी से सोचें और फैसला लें.
भ्रष्टाचार पर डबल इंजन को घेरा: एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचार आम हो चुका है. मोदी दिल्ली से कहते हैं कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा लेकिन बिहार में जितनी लूट सको लूट लो, ऐसी सरकारें आज काम कर रही है. ओवैसी ने कहा कि बिहार की सबसे बड़ी आबादी अकिलयत को उनकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए हमारी पार्टी एआईएमआईएम का जीतना बेहद जरूरी है.
चिराग को भी लपेटा: असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने मिलकर ऐसा कानून बनाया, जिससे मस्जिद, दरगाह, खानकाह और कब्रिस्तान को खतरा है. इसे वे (एनडीए की सरकार) हासिल करना चाहते हैं. हमारी मजहबी शान खतरे में डाल दिया गया है. मुसलमान के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम हो सकते हैं, यह कहां का नियम है?
