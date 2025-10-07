ETV Bharat / state

'हम किसी स्टेशन के कुली नहीं, जो इन जालिमों का बोझ उठाएं', नीतीश-तेजस्वी पर भड़के ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : October 7, 2025 at 4:04 PM IST 3 Min Read