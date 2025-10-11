वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है मोदी सरकार, जारी रखेंगे वक्फ बिल विरोध: ओवैसी
वक्फ बिल की वापसी की मांग को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जंतर मंतर पर दिया धरना.
नई दिल्ली: वक्फ संशोधन बिल वापसी की मांग को लेकर शनिवार को जंतर-मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMIM) ने धरना दिया. पुलिस द्वारा तीन से पांच बजे तक धरने में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की परमिशन दी. इस दौरान एआईएमआईएम के अध्यक्ष एवं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने धरने को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ की जमीनों को बर्बाद करना चाहती है, उनको छीनना चाहती है. इसलिए ये कानून लाया गया है. लेकिन, हम इसके खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे. देश भर के मुसलमान इसका विरोध जारी रखेंगे.
ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक से भी वक्फ बिल को रोकने में ज्यादा मदद नहीं मिलेगी. उन्होंने कहा कि जितनी भी मस्जिदों के मौलवी, मौज़्जिज और उलेमा हैं वे सभी हर जुमे की नमाज के बाद इस बिल के खिलाफ लोगों को संबोधित करें. इसकी कमियों के बारे में बताएं. ओवैसी ने कहा कि अमित शाह देश में एनपीआर और एनआरसी कराना चाहते हैं, इसके लिए भी तैयार रहना होगा.
ओवैसी ने कहा; ''नरेंद्र मोदी मुसलमान से उनकी पहचान छीनना चाहते हैं. इन्होंने बंगाल के मुसलमानों को उठाकर बांग्लादेश में फिकवा दिया. अभी असम के मुसलमान के पीछे पड़े हैं. हमें इसके लिए एकजुट रहना होगा. मैं इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ पहले भी खड़ा था और आगे भी खड़ा रहूंगा. अमित शाह कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, ये बिल्कुल झूठ है. अगर आप देखें तो असम से नागालैंड अलग हुआ, मिज़ोरम बना, ये सब उनका (सरकार का) मामला है. हर तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है. हकीकत यह है कि मुसलमानों की आबादी में वृद्धि बहुत कम हुई है, लेकिन ये लोग झूठ फैलाकर कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है.''
कार्यक्रम के लिए सिर्फ 100 लोगों की परमिशन पर ओवैसी ने जताई नाराजगी
कार्यक्रम के लिए सिर्फ 100 लोगों की परमिशन पर नाराजगी जाहिर करते हुए ओवैसी ने कहा कि हमें इस कार्यक्रम के लिए सिर्फ़ सौ लोगों की ही अनुमति दी गई. अगर कोई प्रधानमंत्री की तारीफ में जलसा करना चाहता, तो उसे 10 हज़ार लोगों की अनुमति दे दी जाती. बहुत मायूसी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस मॉडल को मंज़ूरी दी है, वह वक्फ संपत्तियों की हिफाजत नहीं कर पाएगा. आप जानते हैं कि जो ड्राफ्ट मॉडल आया है, उसमें कलेक्टर को जो इजाज़त दी गई थी, उस पर आंशिक रोक लगाई गई है. पाँच साल के भीतर जिन संपत्तियों पर मुसलमानों का हक है, उनके लिए एक नया प्रावधान बनाया गया है, जिसके तहत यह तय किया जाएगा कि किस वक्फ संपत्ति से कितनी आमदनी होगी और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा.
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तीसरी बात यह है कि सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा था कि देशभर में लगभग कई वक़्फ़ संपत्तियों पर ग़ैर-क़ानूनी कब्जे हैं. अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए, तो इसका असर जरूर पड़ेगा. अब मामला यह है कि वक्फ संपत्तियों की निगरानी ईडी और एएसआई जैसी एजेंसियों को सौंपने की बात की जा रही है. इससे धार्मिक स्थलों ख़ासकर दरगाहों और खानकाहों पर असर पड़ सकता है. यह भी आशंका है कि कुछ जगहों पर शरारती तत्व हालात बिगाड़ने की कोशिश करें.
सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने भी धरने को किया संबोधित
धरने में शामिल होने पहुंचे समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने भी अपने संबोधन में कहा कि यह सरकार जबसे आई है तबसे 10-11 साल से लगातार सिखों, हिंदुओं, ईसाइयों और मुसलमानो के धार्मिक मामलों से छेड़छाड़ कर रही है. ऐसे में हम सबको मिलकर के इसका विरोध करना होगा. देश को आजाद कराने में कितने लोगों ने कुर्बानियां दी. हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई सभी ने देश को आजाद कराया और देश का सामाजिक ताना बाना रहा. लेकिन इसको अब खत्म किया जा रहा है. इसके खिलाफ खड़ा होना होगा.
धरने में शामिल होने पहुंचीं एनसीपी शरद पवार की राज्यसभा सांसद डॉक्टर फौजिया खान ने कहा, ''सरकार ने अपने बहुमत के चलते इस बिल को पारित तो करा लिया है, लेकिन हम इसका विरोध जारी रखेंगे. सभी विपक्षी पार्टियों पहले से ही इस बिल के खिलाफ हैं. सरकार ने बिल को लेकर जेपीसी बनाई उसमें भी जो संशोधन लाए गए उनको माना नहीं गया. सरकार होने से मनमानी कर रही है. लेकिन, विपक्ष में भी ज्यादा कम लोग नहीं हैं थोड़े से कम हैं.''
