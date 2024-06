भीषण गर्मी से बीमार हो रहे दिल्ली के लोग, अस्पतालों में आने लगे डिहाइड्रेशन के मामले - Dehydration Cases On Rise In Ncr

ETV Bharat / state

भीषण गर्मी से बीमार हो रहे दिल्ली के लोग, अस्पतालों में आने लगे डिहाइड्रेशन के मामले

May 31, 2024

नई दिल्ली: राजधानी में करीब एक सप्ताह से पारा लगातार 45 से 49 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है. इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी दिखने लगा है. जहां हीट स्ट्रोक के शिकार होकर मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं. वहीं, गर्मी से डिहाइड्रेशन के शिकार होने वालों की संख्या भी कम नहीं है. राजधानी के अस्पतालों में लगातार मरीज उल्टी, दस्त और तेज बुखार की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं. दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल लोक नायक में हजारों मरीज हर रोज ओपीडी में पहुंचते हैं. लेकिन, सप्ताह भर से यहां आ रहे मरीजों में अधिकतर को उल्टी और दस्त की दिक्कत है. लोक नायक अस्पताल के निदेशक डॉ. सुरेश कुमार ने बताया कि दो मरीजों को भर्ती कराया गया है. दो दिन पहले वे अस्पताल की इमरजेंसी में आए थे. दोनों को गर्मी के चलते तेज बुखार था. शुरुआती उपचार देने के बाद सुधार नहीं होेन पर उन्हें भर्ती कर लिया गया. अब उनकी हालत स्थिर है. डॉ. सुरेश ने बताया कि ओपीडी के अलावा अस्पताल की इमजरेंसी में 20 से 25 मरीज रोज आ रहे हैं. उन्हें उपचार दिया जा रहा है. कालकाजी अस्पताल में डिहाइड्रेशन के मरीज: कालकाजी स्थित दिल्ली नगर निगम के पूर्णिमा सेठी मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल में बृहस्पतिवार को मरीजों की स्थिति रोज की तरह रही. हालांकि, हीट स्ट्रोक का कोई मरीज नहीं पहुंचा, लेकिन बुखार, डिहाइड्रेशन के मरीज उपचार के लिए पहुंचे थे. हरि नगर स्थित दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में बृहस्पतिवार को हीट स्ट्रोक का एक भी मरीज नहीं आया. ओपीडी में केवल बुखार, उल्टी, दस्त समेत अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीज ही आए. डाक्टर का कहना है कि अभी सामान्य दिनों की तरह ही मरीज आ रहे हैं. एम्स में ओपीडी और बस की लाइन से परेशान: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में उपचार के लिए आ रहे मरीज व तीमारदार ओपीडी में बाहर तक लगने वाली लाइन और फ्री शटल के लिए इंतजार करने से परेशान हैं. ओपीडी में आ रहे मरीजों के तीमारदार बाहर खड़े रहने को मजबूर हैं. कई मरीजों को धूप में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. उनके लिए व्यापक प्रबंध नहीं किए गए हैं. कैंसर संस्थान के बाहर मरीजों की लंबी लाइन देखी जा रही है. इसके अलावा बस सेवा भी एम्स में बाहर तक जाने के लिए चलती है. इसके लिए लंबी लाइन लग रही है. भीषण गर्मी और धूप में लोगों को कतार बनाकर बस का इंतजार करना पड़ रहा है. इससे उनके गर्मी की चपेट में आने की संभावना बढ़ रही है. यह भी पढ़ें- दिल्ली में लू ने ली बिहार के एक मजदूर की जान, 107 डिग्री बुखार में हुई मौत

