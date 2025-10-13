ETV Bharat / state

पानी को दूषित करने वाले सावधान! अब भरना पड़ेगा मोटा जुर्माना, उत्तराखंड ने अडॉप्ट की केंद्र की पॉलिसी

केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जल प्रदूषण को लेकर उत्तराखंड को पहले ही कई मामलों में चेतावनी दे चुका है.

फाइल फोटो. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 13, 2025

Updated : October 13, 2025 at 9:51 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड ने आखिरकार केंद्र की वाटर पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है. इसके साथ ही प्रदेश में पानी के प्रयोग को लेकर कई ऐसे नियम लागू हो गए हैं, जो न केवल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हैं, बल्कि पानी के प्रदूषण को लेकर भी कठोर दंड का प्रावधान करते हैं. इसी साल की शुरुआत में विधानसभा में इसके लिए संकल्प लिया गया था. लेकिन इसे लागू अब किया गया है.

केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जल प्रदूषण को लेकर राज्य में कई मामलों में चेतावनी दे चुका है. हाल ही में सिडकुल क्षेत्र में पानी के सही ट्रीटमेंट पर भी उत्तराखंड पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड को नोटिस जारी किया जा चुका है. ऐसे में प्रदेश में संशोधित वाटर एक्ट 2024 को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है. वैसे इसके लिए काफी समय से प्रयास चल रहे थे और फरवरी में विधानसभा सत्र के दौरान सदन में भी इसका जिक्र हुआ था, लेकिन ग्राउंड पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी.

पानी को दूषित करने वाले सावधान! (ETV Bharat)

प्रदेश में भारत सरकार की संशोधित जल नीति को अपनाने की दिशा में काम किया गया है. इसके तहत पानी की स्वच्छता को बनाए रखने और इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है.

नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई: खास बात यह है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि तमाम संस्थान और लोग जल प्रदूषण को लेकर सजग रह सकें. जल प्रदूषण को लेकर तमाम औद्योगिक संस्थानों से अक्सर शिकायतें आती रही है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्तर पर भी कई बार यह मामले पहुंचे है.

जुर्माने का प्रावधान: संशोधित नीति में जल प्रदूषण के मामले में जुर्माने का प्रावधान किया गया है. उधर प्रदूषण के छोटे मामलों में आपराधिक कार्रवाई को हटाते हुए इसके लिए वित्तीय दंड का प्रावधान किया गया है. संशोधन के तहत जल प्रदूषण से जुड़े छोटे उल्लंघनों पर अब 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा, जबकि गंभीर मामलों में यह जुर्माना 10,000 रुपये से 15 लाख रुपये तक हो सकता है. यदि कोई व्यक्ति निर्धारित जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उस पर जुर्माने की राशि से दोगुना तक दंड या तीन वर्ष तक की सजा दी जा सकती है.

निर्णायक अधिकारी की नियुक्त: केंद्र सरकार अब उल्लंघनों के लिए निर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जो संयुक्त सचिव या उससे उच्च स्तर के अधिकारी होंगे. उनके निर्णयों के विरुद्ध राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील की जा सकेगी. बशर्ते कि जुर्माने की 10 प्रतिशत राशि पहले जमा कराई जाए. इसके साथ ही केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से सहमति लेने की प्रक्रिया पर दिशा-निर्देश जारी करे या कुछ विशिष्ट उद्योगों को इस प्रक्रिया से छूट भी प्रदान कर सके.

राज्य पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के अनुसार नई जल नीति से औद्योगिक इकाइयों की जवाबदेही बढ़ेगी और प्रदूषण नियंत्रण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और परिणामकारी बनेगी.

भारत सरकार की वाटर पॉलिसी 2024 को सभी राज्यों को अपनाना है. इस दिशा में उत्तराखंड ने भी फरवरी में विधानसभा में इसके लिए संकल्प पारित किया था. अब इस पॉलिसी पर काम पूरा कर लिया गया है. पॉलिसी के अनुसार एक तरफ एनवायरनमेंट कंपनसेशन के रूप में अलग-अलग वित्तीय दंड तय किए गए हैं. साथ ही प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों की तैनाती से लेकर उनकी जिम्मेदारियां तक के लिए भी पॉलिसी में नियम तय किए गए हैं.

-पराग मधुकर धकाते, सदस्य सचिव, उत्तराखंड पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड -

