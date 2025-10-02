ETV Bharat / state

दिल्ली में रामलीला देखने पहुंचे अरविंद केजरीवाल, कहा- भगवान राम का जीवन सत्य और त्याग की देता है प्रेरणा

मयूर विहार फेस-3 रामलीला में अरविंद केजरीवाल ने भगवान श्रीराम के जीवन पर प्रकाश डाला और त्याग, सेवा, सत्य को आदर्श बनाने की अपील की.

रामलीला देखने पहुंचे अरविंद केजरीवाल
रामलीला देखने पहुंचे अरविंद केजरीवाल (SOURCE: ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 2, 2025 at 12:27 AM IST

Updated : October 2, 2025 at 12:36 AM IST

Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मयूर विहार फेस-3 में आयोजित भव्य रामलीला देखी. यह रामलीला कोंडली से विधायक और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप कुमार द्वारा आयोजित की गई थी. इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों और उपस्थित लोगों ने अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया.

रामलीला समारोह में अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों को संबोधित किया उन्होंने भगवान श्रीराम के आदर्श जीवन और रामायण के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए. उनका जीवन सत्य, त्याग, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है.

रामलीला में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल
रामलीला में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल (SOURCE: ETV BHARAT)

पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने बचपन की यादें साझा की और कहा कि उनके माता-पिता हर साल उन्हें रामलीला दिखाने ले जाया करते थे, जिससे वे बचपन से ही रामायण की शिक्षाओं से परिचित हुए. उन्होंने कहा कि रामायण हिंदू संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और आज की व्यस्त जीवनशैली में बच्चों को इससे जोड़ना बहुत जरूरी है. उन्होंने माता-पिता से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को रामलीला दिखाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी परंपराओं और मूल्यों को समझ सकें.

अरविंद केजरीवाल ने साझा की बचपन की यादें
अरविंद केजरीवाल ने साझा की बचपन की यादें (SOURCE: ETV BHARAT)
उन्होंने भगवान राम के जीवन से उदाहरण देते हुए कहा कि जिस दिन उन्हें अयोध्या का राजा बनना था, उसी दिन माता कैकेई की इच्छा के चलते उन्होंने राजपाट त्यागकर 14 वर्षों का वनवास स्वीकार कर लिया. पूरी अयोध्या उनके साथ थी और यदि वे चाहते तो राजा बन सकते थे, लेकिन ऐसा करने से वे "राम" न होते. उनका त्याग, माता-पिता के प्रति आज्ञाकारिता और कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्यनिष्ठा आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है.
भगवान राम के जीवन को बताया प्रेरणास्रोत
भगवान राम के जीवन को बताया प्रेरणास्रोत (SOURCE: ETV BHARAT)

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान श्रीराम के जीवन से हमें त्याग, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश मिलता है. उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील की कि वे इन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं.

समारोह के अंत में उन्होंने भारी संख्या में पहुंचे लोगों का आभार व्यक्त किया और सभी को नवरात्रि, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान श्रीराम सभी को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें.

