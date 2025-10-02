ETV Bharat / state

दिल्ली में रामलीला देखने पहुंचे अरविंद केजरीवाल, कहा- भगवान राम का जीवन सत्य और त्याग की देता है प्रेरणा

रामलीला देखने पहुंचे अरविंद केजरीवाल ( SOURCE: ETV Bharat )

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मयूर विहार फेस-3 में आयोजित भव्य रामलीला देखी. यह रामलीला कोंडली से विधायक और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप कुमार द्वारा आयोजित की गई थी. इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों और उपस्थित लोगों ने अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया. रामलीला समारोह में अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों को संबोधित किया उन्होंने भगवान श्रीराम के आदर्श जीवन और रामायण के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए. उनका जीवन सत्य, त्याग, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है. रामलीला में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल (SOURCE: ETV BHARAT) पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने बचपन की यादें साझा की और कहा कि उनके माता-पिता हर साल उन्हें रामलीला दिखाने ले जाया करते थे, जिससे वे बचपन से ही रामायण की शिक्षाओं से परिचित हुए. उन्होंने कहा कि रामायण हिंदू संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और आज की व्यस्त जीवनशैली में बच्चों को इससे जोड़ना बहुत जरूरी है. उन्होंने माता-पिता से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को रामलीला दिखाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी परंपराओं और मूल्यों को समझ सकें.

