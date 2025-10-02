दिल्ली में रामलीला देखने पहुंचे अरविंद केजरीवाल, कहा- भगवान राम का जीवन सत्य और त्याग की देता है प्रेरणा
मयूर विहार फेस-3 रामलीला में अरविंद केजरीवाल ने भगवान श्रीराम के जीवन पर प्रकाश डाला और त्याग, सेवा, सत्य को आदर्श बनाने की अपील की.
Published : October 2, 2025 at 12:27 AM IST|
Updated : October 2, 2025 at 12:36 AM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मयूर विहार फेस-3 में आयोजित भव्य रामलीला देखी. यह रामलीला कोंडली से विधायक और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप कुमार द्वारा आयोजित की गई थी. इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों और उपस्थित लोगों ने अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया.
रामलीला समारोह में अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों को संबोधित किया उन्होंने भगवान श्रीराम के आदर्श जीवन और रामायण के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए. उनका जीवन सत्य, त्याग, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है.
पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने बचपन की यादें साझा की और कहा कि उनके माता-पिता हर साल उन्हें रामलीला दिखाने ले जाया करते थे, जिससे वे बचपन से ही रामायण की शिक्षाओं से परिचित हुए. उन्होंने कहा कि रामायण हिंदू संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और आज की व्यस्त जीवनशैली में बच्चों को इससे जोड़ना बहुत जरूरी है. उन्होंने माता-पिता से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को रामलीला दिखाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी परंपराओं और मूल्यों को समझ सकें.
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान श्रीराम के जीवन से हमें त्याग, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश मिलता है. उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील की कि वे इन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं.
समारोह के अंत में उन्होंने भारी संख्या में पहुंचे लोगों का आभार व्यक्त किया और सभी को नवरात्रि, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान श्रीराम सभी को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें.
ये भी पढ़ें- सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर बिफरे अरविंद केजरीवाल, कहा रावण और कंस का भी हुआ था अंत
ये भी पढ़ें- हर सच्चे देशभक्त को लद्दाख के लोगों का साथ देना चाहिए: अरविंद केजरीवाल