IPS अफसर मौत मामले को लेकर केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, संजय सिंह ने भी खोला मोर्चा

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए. वहीं सांसद संजय सिंह ने भी हरियाणा सरकार को आड़े हाथ लिया..

अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 10, 2025 at 8:28 PM IST

नई दिल्ली: आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार द्वारा खुद मौत को गले लगाने के मामले में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र और हरियाणा सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'हरियाणा के दलित आईपीएस अफसर वाई पूरण कुमार को अपनी जाति को लेकर इतना उत्पीड़न झेलना पड़ा कि उन्होंने खुद मौत को गले लगा लिया. दोषी लोगों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए.”अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जो दलित समुदाय से आते हैं. उनपर जूता फेंकने की घटना के बाद सोशल मीडिया पर दलितों और बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ गालियां दी जा रही हैं. उन्होंने सवाल किया “आज भारत को यह लोग कहां ले आए हैं?”

वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह घटना नए भारत की तस्वीर दिखाती है, जहां मुख्य न्यायाधीश से लेकर आईपीएस अफसर तक दलित होने की सजा भुगत रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा शासित हरियाणा में एक वरिष्ठ दलित अधिकारी को सिर्फ इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि वह मंदिर में चले गए थे. यह मामला 2022 से चला आ रहा था और लगातार जातिगत उत्पीड़न का सामना करते हुए वाई पूरन कुमार ने आखिरकार 7 अक्टूबर को मौत को गले लगा लिया था.

संजय सिंह ने आगे कहा कि वाई पूरन कुमार ने कई बार शिकायत की, अदालत में याचिका भी दी, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला. उल्टा उन्हें एडीजीपी पद से हटाकर ट्रेनिंग पोस्टिंग दे दी गई. बाद में एक शराब ठेकेदार की झूठी शिकायत पर उनके स्टाफ पर रिश्वतखोरी का केस दर्ज कराया गया, जिससे वह पूरी तरह टूट गए. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया भारत है, जहां दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमान इंसान नहीं, बल्कि दूसरी श्रेणी के नागरिक समझे जाते हैं. अगर आजादी के 78 साल बाद भी एक आईपीएस अफसर को जाति की वजह से मरना पड़े, तो यह देश के लिए शर्म की बात है.

उनके अलावा पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है. जातिवाद देश की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुका है, लेकिन उसे नकारा जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जहर उगला जा रहा है. दलितों को गालियां देने वाले खुद को श्रेष्ठ बताते हैं और दावा करते हैं कि भारत में जातिवाद खत्म हो गया है.

