चीफ जस्टिस पर हमले की कोशिश के मामले में केजरीवाल बोले- "पूरी न्यायपालिका को दबाने और डराने की साजिश है..."
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जस्टिस गवई पर हुआ हमला और उनको मिल रही धमकियां दलितों और पूरी न्यायपालिका को दबाने, डराने की साज़िश है.
Published : October 9, 2025 at 1:55 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर हमले की कोशिश का आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार विरोध जारी है. गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश जारी कर एक बार फिर इस घटना की निंदा की.
उन्होंने कहा कि हमले की कोशिश के बाद दी गईं धमकियां दलितों और पूरी न्यायपालिका को दबाने और डराने की साज़िश है. अपने वीडियो संदेश में केजरीवाल ने हमला करने वाले और उनका साथ देने वालों के लिए "इनलोगों" शब्द का इस्तेमाल किया.
जस्टिस गवई पर हुआ हमला और उसके बाद उनको दी गई धमकियां दलितों और पूरी न्यायपालिका को दबाने और डराने की साज़िश है। pic.twitter.com/bP1YmJsVyx— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 9, 2025
कोई कार्रवाई नहीं हुई-अरविंद केजरीवाल
उन्होंने कहा है kf इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. एक शख्स ने उन्हें जूता फेंक कर मारने की कोशिश की. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस को धमकियां मिल रही हैं. इन लोगों ने न जूता फेंकने वाले के खिलाफ कार्रवाई की और न ही धमकियां देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की. ऐसा लगा यह सब सुनियोजित तरीके से किया गया षडयंत्र है. केजरीवाल बोले, इस घटना के जरिए इनलोगों ने समाज के दो तबकों को बहुत कड़ा संदेश देने की कोशिश की है. एक दलित समाज दूसरी न्यायपालिका.
केजरीवाल ने कहा किजस्टिस गवई दलित समाज से आते हैं. इनलोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई दलित अपनी मेहनत और लगन से न्यायपालिका की टॉप पोस्ट तक कैसे पहुंच गया. क्या इनकी हरकतें दलित समाज को डराने व अपमान करने की कोशिश है? इसके बाद एक दलित किससे न्याय की उम्मीद करेगा. क्या इससे दलितों पर अत्याचार करने वालों के हौसले बुलंद नहीं होंगे?
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से देश की न्यायपालिका को क्या संदेश गया है? अगर देश के मुख्य न्यायाधीश पर हमला करने वाले पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो देश के दूसरे जजों को कौन बचाएगा.
केजरीवाल बोले, इस घटना के बाद कोई भी जज न्याय के हक में और इनलोगों के खिलाफ ऑर्डर करने से घबराएगा. उसे लगेगा उस पर भी हमला हो सकता है, उसे और उसके परिवार के लोगों को सोशल मीडिया पर धमकी और अपमानित किया जा सकता है. और जज को बचाने वाला कोई नहीं होगा.
अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि क्या यह देश की न्यायपालिका को डराने और काबू करने का षड्यंत्र तो नहीं है? जूता फेंकने वालों को और जज पर यह कृत्य करने वाले को ऐसी सजा दी जाए कि ऐसा करने की कोई हिम्मत बन कर सके.
अंत में केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग, मीडिया और अब न्यायपालिका पर हमला कर यह लोग पूरे लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं. न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे देश की अस्तित्व के लिए अहम है. न्यायपालिका का यह अपमान देश की संविधान का अपमान है. केजरीवाल ने आम लोगों से अपील की कि वे सच्चे देशभक्त हैं तो बोलिए, उठिए और देश की न्यायपालिका के लिए आवाज उठाइए. उन्होंने कहा उनकी तरह आम लोगों का भी खून खौल रहा होगा.
बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने देश के दलित मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने उन पर जूता फेंकने वाले वकील को माफ करते हुए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के फैसले की सराहना की थी. साथ ही, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत पर भी बल दिया है. उन्होंने बुधवार को एक्स पर कहा था कि जस्टिस गवई ने इस मामले को छोड़ दिया और जूता फेंकने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने का निर्णय लिया. यह वास्तव में उनकी महानता का प्रमाण है. लेकिन संपूर्ण घटना ने समूची न्यायपालिका को एक डरावना संदेश दिया है कि अगर मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाला व्यक्ति बच कर निकल जाएगा, तो अन्य जजों का क्या होगा। क्या अन्य न्यायाधीश सुरक्षित हैं?
