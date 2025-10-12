ऑटो चालकों के दिवाली मिलन समारोह में पहुंचे अरविंद केजरीवाल, पुराने रिश्तों को किया याद
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो चालकों के साथ मनाया दिवाली मिलन.
Published : October 12, 2025 at 4:10 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पार्टी मुख्यालय में दिल्ली के ऑटो चालकों के साथ दिवाली मिलन समारोह में हिस्सा लिया. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ऑटो ड्राइवर शामिल हुए, जहां केजरीवाल ने उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दीं और उनके साथ अपने पुराने जुड़ाव को याद किया.
केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जैसे ही उन्हें इस कार्यक्रम की जानकारी मिली, वे तुरंत वहां पहुंच गए. केजरीवाल ने कहा,''ऑटो वाले भाइयों से मेरा रिश्ता बहुत पुराना और दिल से जुड़ा है. उनसे मिलकर हमेशा एक अपनापन महसूस होता है.'' कार्यक्रम का आयोजन AAP मुख्यालय में किया गया था, जहां ऑटो चालकों को सम्मानित किया गया. बैकग्राउंड में दिवाली मिलन समारोह का बैनर लगा था, जिसमें लिखा था हमारी सरकार ऑटो चालक साथियों का हार्दिक स्वागत करती है.
पार्टी दफ़्तर में आज दिल्ली के हमारे ऑटो चालक भाई दिवाली मिलन के लिए आए हुए थे। जैसे ही मुझे पता चला, मैं भी तुरंत उनसे मिलने पहुँच गया।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 12, 2025
ऑटो वाले भाइयों से मेरा रिश्ता बहुत पुराना और दिल से जुड़ा है। उनसे मिलकर हमेशा एक अपनापन महसूस होता है।
सभी ऑटो चालक भाइयों को दीपावली और… pic.twitter.com/Kufo4LDYzV
आज जब @ArvindKejriwal जी दिल्ली के ऑटो चालकों के दिवाली मिलन समारोह में मिलने पहुंचे तब ऑटो चालकों ने BJP सरकार के आने से हुईं तमाम समस्याओं को केजरीवाल जी के सामने रखा…. pic.twitter.com/vR6eE1HmwB— AAP (@AamAadmiParty) October 12, 2025
केजरीवाल ने कहा कि ऑटो चालक दिल्ली की रीढ़ हैं और आम आदमी पार्टी हमेशा उनके हितों की रक्षा करेगी. उन्होंने ट्रैफिक जाम, ईंधन कीमतों और बीमा जैसी समस्याओं पर चर्चा की तथा सरकार से इन मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की. कार्यक्रम में ऑटो चालकों ने अपनी दिक्कतें जैसे पार्किंग की कमी और ऑनलाइन कैब सेवाओं से प्रतिस्पर्धा साझा की. केजरीवाल ने वादा किया कि पार्टी इन मुद्दों को विधानसभा में उठाएगी.
आज पार्टी कार्यालय में ऑटो चालक साथियों के साथ दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया।— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) October 12, 2025
इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी भी अपने ऑटो चालक साथियों से मिलने पहुँचे। pic.twitter.com/wdzbS5nvKu
ये है केजरीवाल जी का अपने ऑटो चालक साथियों से लगाव🫂🛺 pic.twitter.com/ZdoJkLVUpN— AAP (@AamAadmiParty) October 12, 2025
वहीं, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज भी शामिल हुए. उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर फोटो साझा करते हुए लिखा कि आज पार्टी कार्यालय में ऑटो चालक साथियों के साथ दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया. इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी ऑटो चालक साथियों से मिलने पहुंचे.
ये भी पढ़ें: