ETV Bharat / state

ऑटो चालकों के दिवाली मिलन समारोह में पहुंचे अरविंद केजरीवाल, पुराने रिश्तों को किया याद

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो चालकों के साथ मनाया दिवाली मिलन.

दिवाली मिलन समारोह में पहुंचे अरविंद केजरीवाल
दिवाली मिलन समारोह में पहुंचे अरविंद केजरीवाल (KEJRIWAL 'X' हैंडल)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 12, 2025 at 4:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पार्टी मुख्यालय में दिल्ली के ऑटो चालकों के साथ दिवाली मिलन समारोह में हिस्सा लिया. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ऑटो ड्राइवर शामिल हुए, जहां केजरीवाल ने उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दीं और उनके साथ अपने पुराने जुड़ाव को याद किया.

केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जैसे ही उन्हें इस कार्यक्रम की जानकारी मिली, वे तुरंत वहां पहुंच गए. केजरीवाल ने कहा,''ऑटो वाले भाइयों से मेरा रिश्ता बहुत पुराना और दिल से जुड़ा है. उनसे मिलकर हमेशा एक अपनापन महसूस होता है.'' कार्यक्रम का आयोजन AAP मुख्यालय में किया गया था, जहां ऑटो चालकों को सम्मानित किया गया. बैकग्राउंड में दिवाली मिलन समारोह का बैनर लगा था, जिसमें लिखा था हमारी सरकार ऑटो चालक साथियों का हार्दिक स्वागत करती है.

केजरीवाल ने कहा कि ऑटो चालक दिल्ली की रीढ़ हैं और आम आदमी पार्टी हमेशा उनके हितों की रक्षा करेगी. उन्होंने ट्रैफिक जाम, ईंधन कीमतों और बीमा जैसी समस्याओं पर चर्चा की तथा सरकार से इन मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की. कार्यक्रम में ऑटो चालकों ने अपनी दिक्कतें जैसे पार्किंग की कमी और ऑनलाइन कैब सेवाओं से प्रतिस्पर्धा साझा की. केजरीवाल ने वादा किया कि पार्टी इन मुद्दों को विधानसभा में उठाएगी.

वहीं, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज भी शामिल हुए. उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर फोटो साझा करते हुए लिखा कि आज पार्टी कार्यालय में ऑटो चालक साथियों के साथ दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया. इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी ऑटो चालक साथियों से मिलने पहुंचे.

ये भी पढ़ें:

  1. IPS अफसर मौत मामले को लेकर केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, संजय सिंह ने भी खोला मोर्चा
  2. चीफ जस्टिस पर हमले की कोशिश के मामले में केजरीवाल बोले- "पूरी न्यायपालिका को दबाने और डराने की साजिश है..."

For All Latest Updates

TAGGED:

AUTO DRIVERS DIWALI GET TOGETHERऑटो ड्राइवर्स दिवाली मिलन समारोहDIWALI WITH AUTO DRIVERS IN DELHIAUTO DRIVERS CELEBRATED DIWALIKEJRIWAL DIWALI MILAN SAMAROH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पाकिस्तान- अफगानिस्तान बॉर्डर पर गोलीबारी, तालिबान ने कई चौकियों पर किया कब्जा

महिला विश्व कप 2025: आज भारत का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ पिच रिपोर्ट

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 विनर्स लिस्ट: 'लापता लेडीज' और 'किल' ने गाड़ा झंडा, अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट को मिला बड़ा सम्मान

BMW ने नौ महीनों में की ताबड़तोड़ बिक्री, साल 2025 में अब तक बेच डालीं 11,978 कारें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.