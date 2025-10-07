चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश भारत की आत्मा और न्यायपालिका पर हमला: अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा दलित का बेटा जब शीर्ष पद पर पहुंचता है तो कुछ ताकतों को यह स्वीकार नहीं होता.
Published : October 7, 2025 at 7:16 AM IST|
Updated : October 7, 2025 at 7:21 AM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर सोमवार को एक वकील द्वारा जूता फेंकने की कोशिश के बाद पूरे देश में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस घटना को न केवल शर्मनाक, बल्कि भारत की आत्मा और न्यायपालिका पर सीधा हमला बताया है.
पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह केवल एक न्यायाधीश पर हमला नहीं, बल्कि उस भारत की आत्मा पर प्रहार है, जहां एक दलित समाज का बेटा अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के बल पर देश की सर्वोच्च न्यायिक कुर्सी तक पहुंचा है.
CJI बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश सिर्फ़ एक न्यायाधीश पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर हमला है, इस देश की न्यायपालिका पर हमला है।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 6, 2025
दलित बेटा मेहनत और ईमानदारी से देश की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुँचे- ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं।
इनकी हिम्मत तो देखो। इनके समर्थक खुले आम CJI को…
अरविंद केजरीवाल ने कहा दलित का बेटा जब शीर्ष पद पर पहुंचता है तो कुछ ताकतों को यह स्वीकार नहीं होता. यही वजह है कि अब न्यायपालिका तक को डराने की कोशिश हो रही है. यह दलित अस्मिता, न्याय और संवैधानिक मूल्यों पर हमला है और यह देखकर दुख होता है कि कुछ समर्थक सोशल मीडिया पर खुलेआम मुख्य न्यायाधीश को धमकियां दे रहे हैं. यह राजनीति नहीं, यह गुंडागर्दी है. देश ऐसे हमलों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा.
सुप्रीम कोर्ट के दलित मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेकने वाले को पुलिस छोड़ दिया— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) October 6, 2025
सोशल मीडिया पर आतंकवादी गोडसे के समर्थक उत्सव मना रहे हैं
सभी जजों को खुली धमकी एक कमजोर न्यायपालिका की निशानी है
उपद्रवियों को केंद्र सरकार का संरक्षण साफ़ देखा जा सकता है pic.twitter.com/z1GKzUfbke
"पूरे दलित समाज के आत्मसम्मान पर हमला"
दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे दलित समाज के आत्मसम्मान पर हमला है. उन्होंने कहा वर्षों बाद एक दलित समाज का व्यक्ति देश का मुख्य न्यायाधीश बना है. लेकिन एक वकील द्वारा उस पर जूता फेंकने की कोशिश की गई, जो बेहद घटिया और अमानवीय कृत्य है. इस अपराध की सबसे सख्त सजा होनी चाहिए.
सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े ट्रोल सोशल मीडिया पर उस हमलावर को हीरो बताने में लगे हैं. उन्होंने कहा वे मुख्य न्यायाधीश को विलेन की तरह पेश कर रहे हैं क्योंकि वे दलित समाज से हैं. उन्हें यह हजम नहीं हो रहा कि एक दलित इतने बड़े पद पर बैठा है, अच्छे कपड़े पहनता है, महंगा जूता पहनता है. जबकि मुख्य न्यायाधीश की तनख्वाह प्रधानमंत्री के बराबर है. अगर प्रधानमंत्री लाखों की चीजें पहन सकते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश क्यों नहीं?
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह वही विचारधारा है जो महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भी हीरो मानती है. सोशल मीडिया पर खुलेआम लिखा जा रहा है कि ऐसे ‘कायर’ और ‘हिंदू-विरोधी’ जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा ही होगा. छोटे ट्रोल्स की इतनी हिम्मत इसलिए है क्योंकि उन्हें केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त है. उन्होंने कहा ये लोग दलित मुख्य न्यायाधीश को ‘उनकी जगह’ दिखाना चाहते हैं.
सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि यही जहरीली सोच पहले मुसलमानों, सिखों, बौद्धों को निशाना बना चुकी है और अब दलितों पर आ गई है. अगर देश के लोग अब भी चुप रहे तो ये मनुवादी ताकतें भारत के सामाजिक ताने-बाने को तोड़ देंगी. उन्होंने भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब भाजपा नेता देवी-देवताओं का अपमान करते हैं या दलितों-महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं तब ये ‘सनातनी’ चुप रहते हैं, लेकिन जब एक दलित ऊंचे पद पर बैठता है तो बौखला उठते हैं.
उन्होंने कहा कि यह घटना सरकार के संरक्षण में बढ़ती असहिष्णुता और न्यायपालिका को डराने की प्रवृत्ति को उजागर करती है. जब देश के मुख्य न्यायाधीश तक को धमकियां दी जा रही हैं और हमलावर को ‘नायक’ बनाया जा रहा है, तो यह लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की कमजोरी का संकेत है.