चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश भारत की आत्मा और न्यायपालिका पर हमला: अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा दलित का बेटा जब शीर्ष पद पर पहुंचता है तो कुछ ताकतों को यह स्वीकार नहीं होता. यही वजह है कि अब न्यायपालिका तक को डराने की कोशिश हो रही है. यह दलित अस्मिता, न्याय और संवैधानिक मूल्यों पर हमला है और यह देखकर दुख होता है कि कुछ समर्थक सोशल मीडिया पर खुलेआम मुख्य न्यायाधीश को धमकियां दे रहे हैं. यह राजनीति नहीं, यह गुंडागर्दी है. देश ऐसे हमलों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा.



"पूरे दलित समाज के आत्मसम्मान पर हमला"

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे दलित समाज के आत्मसम्मान पर हमला है. उन्होंने कहा वर्षों बाद एक दलित समाज का व्यक्ति देश का मुख्य न्यायाधीश बना है. लेकिन एक वकील द्वारा उस पर जूता फेंकने की कोशिश की गई, जो बेहद घटिया और अमानवीय कृत्य है. इस अपराध की सबसे सख्त सजा होनी चाहिए.



सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े ट्रोल सोशल मीडिया पर उस हमलावर को हीरो बताने में लगे हैं. उन्होंने कहा वे मुख्य न्यायाधीश को विलेन की तरह पेश कर रहे हैं क्योंकि वे दलित समाज से हैं. उन्हें यह हजम नहीं हो रहा कि एक दलित इतने बड़े पद पर बैठा है, अच्छे कपड़े पहनता है, महंगा जूता पहनता है. जबकि मुख्य न्यायाधीश की तनख्वाह प्रधानमंत्री के बराबर है. अगर प्रधानमंत्री लाखों की चीजें पहन सकते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश क्यों नहीं?



सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह वही विचारधारा है जो महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भी हीरो मानती है. सोशल मीडिया पर खुलेआम लिखा जा रहा है कि ऐसे ‘कायर’ और ‘हिंदू-विरोधी’ जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा ही होगा. छोटे ट्रोल्स की इतनी हिम्मत इसलिए है क्योंकि उन्हें केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त है. उन्होंने कहा ये लोग दलित मुख्य न्यायाधीश को ‘उनकी जगह’ दिखाना चाहते हैं.



सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि यही जहरीली सोच पहले मुसलमानों, सिखों, बौद्धों को निशाना बना चुकी है और अब दलितों पर आ गई है. अगर देश के लोग अब भी चुप रहे तो ये मनुवादी ताकतें भारत के सामाजिक ताने-बाने को तोड़ देंगी. उन्होंने भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब भाजपा नेता देवी-देवताओं का अपमान करते हैं या दलितों-महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं तब ये ‘सनातनी’ चुप रहते हैं, लेकिन जब एक दलित ऊंचे पद पर बैठता है तो बौखला उठते हैं.



उन्होंने कहा कि यह घटना सरकार के संरक्षण में बढ़ती असहिष्णुता और न्यायपालिका को डराने की प्रवृत्ति को उजागर करती है. जब देश के मुख्य न्यायाधीश तक को धमकियां दी जा रही हैं और हमलावर को ‘नायक’ बनाया जा रहा है, तो यह लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की कमजोरी का संकेत है.





