कबीर आश्रम में संत समागम, अरुण साव ने कही ये बड़ी बात - KABIR ASHRAM IN DURG

दुर्ग में अरुण साव ( ETV Bharat Chhattisgarh )

दुर्ग: रविवार को सेलूद कबीर आश्रम में संत समागम का समापन साहित्व वेदांताचार्य सुकृत शास्त्री साहेब के सानिध्य में सात्विक यज्ञ, चौका और आरती के साथ संपन्न हुआ. समागम में संत, श्रद्धालु और समाजसेवी बड़ी संख्या में मौजूद रहे. मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव भी पहुंचे. उनके साथ सांसद विजय बघेल सहित भाजपा के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए. अरुण साव भी हुए शामिल: डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि संत समाज का मार्गदर्शक होता है, वे अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीते हैं. उन्होंने संत कबीर की वाणी की प्रासंगिकता पर बल देते हुए कहा कि आज के समय में उनके विचार समाज को दिशा देने वाले हैं. संत समागम में अरुण साव (ETV Bharat Chhattisgarh)

