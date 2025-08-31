ETV Bharat / state

पूर्व कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में नहीं किया वित्तीय प्रबंधन, उधार लेकर चलाया काम: अरुण चतुर्वेदी - ARUN CHATURVEDI HITS BACK JULLY

राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर नाकाम वित्तीय प्रबंधन और भर्ती परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाया है.

Arun Chaturvedi
अरुण चतुर्वेदी (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 31, 2025 at 3:52 PM IST

4 Min Read

अलवर: राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण चतुर्वेदी ने विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली की बयानबाजी पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि प्रदेश में गत कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में कोई वित्तीय प्रबंधन नहीं किया और उधार राशि लेकर अपना काम चलाते रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार के दौरान कई ऐसी घोषणाएं की गई, जिनकी खुद उन्हें ही जानकारी नहीं थी. अब भाजपा सरकार धीरे-धीरे इन्हें गति देने का प्रयास कर रही है. चतुर्वेदी रविवार को अलवर में भाजपा जिला कार्यालय पर पीएम मोदी की 'मन की बात' सुनने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे.

चतुर्वेदी ने कहा कि पूर्व गहलोत सरकार के कार्यकाल में 2021 में हुई एसआई भर्ती में गड़बड़ी का मामला भाजपा ने सदन के अंदर व बाहर उठाया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की. प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अगले ही दिन एसआई भर्ती की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर एसओजी को जांच सौंपी गई. जांच में दोषी पाए गए 56 गलत सलेक्ट हुए और 6 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया. भाजपा सरकार ने गहलोत सरकार के दौरान की गई भर्तियों में गलत तरीके से भर्ती होने वाले 300 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की. उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, उनमें पूरी पारदर्शिता अपनाई गई है.

अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: एसआई भर्ती परीक्षा: चतुर्वेदी बोले, कांग्रेस सरकार की करतूतों पर कोर्ट की मोहर, किरोड़ी ने किया बड़े खुलासे करने का दावा - BJP ON SI BHARTI CANCELLATION

पंचायतों व निकायों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास: चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश में राज्य वित्त आयोग का गठन होने के बाद जल्द ही अंतरित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाएगी. आयोग का प्रयास है कि जल्द ही पंचायतों एवं निकायों को राशि का स्थानांतरण किया जाए, जिससे उनके रुके हुए कार्यों को गति मिल सके. उन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोग का कार्य केन्द्र सरकार एवं अन्य वित्तीय स्रोतों से मिलने वाले बजट, कर आदि से राशि जुटाकर प्रदेश में कुशल तरीके से वित्तीय प्रबंधन करना है. साथ ही पंचायतों एवं निकायों को राशि का स्थानांतरण कर उन्हें सशक्त बनाना भी आयोग का काम है. उन्होंने कहा कि आयोग अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए पंचातयों एवं निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संभावित प्रयास भी करेगा.

पढ़ें: वित्त आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी बोले- बड़े शहर ही नहीं, छोटे शहर और गांव को लाभ देने पर करेंगे काम - APPOINTMENT IN RAJASTHAN BJP

पूर्व गहलोत सरकार ने पानी के नाम पर की राजनीति: चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि प्रदेश की गत कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में 5 साल तक ईआरसीपी के नाम पर केवल राजनीति की और उसे धरातल पर लाने का प्रयास नहीं किया. वहीं यमुना जल समझौते को लेकर कांग्रेस ने पिछले 50 सालों में केवल राजनीति की. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यमुना जल समझौते को हर चुनाव में मुद्दा बनाया, लेकिन कभी पानी लाने का काम नहीं किया.

पढ़ें: नेता प्रतिपक्ष जूली बोले- ईआरसीपी के नाम पर मुख्यमंत्री ने बंधवाया था साफा, अब बताएं अलवर में पानी कब आएगा? - VERBAL ATTACK ON BHAJAN GOVERNMENT

उन्होंने कहा कि प्रदेश में भजनलाल शर्मा की सरकार बनते ही मात्र 15 दिनों में ईआरसीपी योजना को धरातल पर लाने के लिए कार्ययोजना बनाई और मध्यप्रदेश सरकार से समझौता किया. वहीं यमुना जल समझौता सहित अन्य लंबित पेयजल परियोजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान बिजली की समस्या के निस्तारण के प्रयास नहीं किए गए. अब भाजपा सरकार ने सौर उर्जा एवं अन्य माध्यमों से प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के कार्य शुरू किए हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि 2026 तक प्रदेश बिजली उत्पादन में अग्रणी होगा. चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम घाटे से पूरी तरह उबर कर लाभ में आ चुके हैं और जल्द ही जयपुर डिस्काम भी घाटे से उबर जाएगा.

अलवर: राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण चतुर्वेदी ने विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली की बयानबाजी पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि प्रदेश में गत कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में कोई वित्तीय प्रबंधन नहीं किया और उधार राशि लेकर अपना काम चलाते रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार के दौरान कई ऐसी घोषणाएं की गई, जिनकी खुद उन्हें ही जानकारी नहीं थी. अब भाजपा सरकार धीरे-धीरे इन्हें गति देने का प्रयास कर रही है. चतुर्वेदी रविवार को अलवर में भाजपा जिला कार्यालय पर पीएम मोदी की 'मन की बात' सुनने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे.

चतुर्वेदी ने कहा कि पूर्व गहलोत सरकार के कार्यकाल में 2021 में हुई एसआई भर्ती में गड़बड़ी का मामला भाजपा ने सदन के अंदर व बाहर उठाया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की. प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अगले ही दिन एसआई भर्ती की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर एसओजी को जांच सौंपी गई. जांच में दोषी पाए गए 56 गलत सलेक्ट हुए और 6 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया. भाजपा सरकार ने गहलोत सरकार के दौरान की गई भर्तियों में गलत तरीके से भर्ती होने वाले 300 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की. उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, उनमें पूरी पारदर्शिता अपनाई गई है.

अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: एसआई भर्ती परीक्षा: चतुर्वेदी बोले, कांग्रेस सरकार की करतूतों पर कोर्ट की मोहर, किरोड़ी ने किया बड़े खुलासे करने का दावा - BJP ON SI BHARTI CANCELLATION

पंचायतों व निकायों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास: चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश में राज्य वित्त आयोग का गठन होने के बाद जल्द ही अंतरित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाएगी. आयोग का प्रयास है कि जल्द ही पंचायतों एवं निकायों को राशि का स्थानांतरण किया जाए, जिससे उनके रुके हुए कार्यों को गति मिल सके. उन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोग का कार्य केन्द्र सरकार एवं अन्य वित्तीय स्रोतों से मिलने वाले बजट, कर आदि से राशि जुटाकर प्रदेश में कुशल तरीके से वित्तीय प्रबंधन करना है. साथ ही पंचायतों एवं निकायों को राशि का स्थानांतरण कर उन्हें सशक्त बनाना भी आयोग का काम है. उन्होंने कहा कि आयोग अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए पंचातयों एवं निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संभावित प्रयास भी करेगा.

पढ़ें: वित्त आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी बोले- बड़े शहर ही नहीं, छोटे शहर और गांव को लाभ देने पर करेंगे काम - APPOINTMENT IN RAJASTHAN BJP

पूर्व गहलोत सरकार ने पानी के नाम पर की राजनीति: चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि प्रदेश की गत कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में 5 साल तक ईआरसीपी के नाम पर केवल राजनीति की और उसे धरातल पर लाने का प्रयास नहीं किया. वहीं यमुना जल समझौते को लेकर कांग्रेस ने पिछले 50 सालों में केवल राजनीति की. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यमुना जल समझौते को हर चुनाव में मुद्दा बनाया, लेकिन कभी पानी लाने का काम नहीं किया.

पढ़ें: नेता प्रतिपक्ष जूली बोले- ईआरसीपी के नाम पर मुख्यमंत्री ने बंधवाया था साफा, अब बताएं अलवर में पानी कब आएगा? - VERBAL ATTACK ON BHAJAN GOVERNMENT

उन्होंने कहा कि प्रदेश में भजनलाल शर्मा की सरकार बनते ही मात्र 15 दिनों में ईआरसीपी योजना को धरातल पर लाने के लिए कार्ययोजना बनाई और मध्यप्रदेश सरकार से समझौता किया. वहीं यमुना जल समझौता सहित अन्य लंबित पेयजल परियोजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान बिजली की समस्या के निस्तारण के प्रयास नहीं किए गए. अब भाजपा सरकार ने सौर उर्जा एवं अन्य माध्यमों से प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के कार्य शुरू किए हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि 2026 तक प्रदेश बिजली उत्पादन में अग्रणी होगा. चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम घाटे से पूरी तरह उबर कर लाभ में आ चुके हैं और जल्द ही जयपुर डिस्काम भी घाटे से उबर जाएगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

ARUN CHATURVEDI TARGETS CONGRESSARUN CHATURVEDI ON SI BHARTIBJP ON ERCP SCHEMEPM MODI MANN KI BAATARUN CHATURVEDI HITS BACK JULLY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

सिरोही में 50 फीट ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर सुनी प्रधानमंत्री मोदी की 'मन की बात'

इन राज्यों में भारी बारिश को लेकर IMD का ऑरेंज अलर्ट, जानें आज के मौसम का हाल

Mehandipur Balaji Temple : मेहंदीपुर बालाजी में पिता-पुत्र पर लाठियों से हमला और फायरिंग, कच्छा-बनियान पहने थे बदमाश

भारत से क्यों चिढ़े ट्रंप? टैरिफ के बाद दिल्ली दौरा रद्द, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा क्वाड समिट में भी नहीं होंगे शामिल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.