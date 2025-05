ETV Bharat / state

आगरा में ज्वैलर्स का 5 करोड़ का सोना लेकर कारीगर साउथ अफ्रीका फरार, विदेश भागने की तैयारी में जुटी पत्नी गुजरात से गिरफ्तार - FLED FROM AGRA WITH 5 CRORE GOLD

5 करोड़ का सोना लेकर विदेश भागा कारीगर ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 18, 2025 at 2:29 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 2:34 PM IST 3 Min Read

आगरा: ताजनगरी में एक बार फिर सोने के जेवरात बनाने वाले एक कारीगर की करतूत से सराफा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है. पश्चिम बंगाल का ये कारीगर सराफा कारोबारियों का पांच करोड़ से अधिक कीमत का सोना और रुपये लेकर साउथ अफ्रीका भाग गया. आरोपी कई साल से आगरा में किराए पर रह कर जेवरात बनाने का काम कर रहा था. पीड़ित कारोबारियों की शिकायत पर आगरा कमिश्नरेट पुलिस ने गुजरात में दबिश दी और आरोपी की पत्नी को गिरफ्तार किया है. पुलिस की पूछताछ में आरोपी की पत्नी ने खुलासा किया कि आरोपी पति विदेश फरार हो गया है. कारीगर की पत्नी ने पूछताछ में ये भी खुलासा किया की आरोपी को ऑनलाइन लॉटरी की लत थी. जिससे चलते कर्ज में डूबने के बाद वो आगरा से भाग गया है. शाहगंज थाना प्रभारी निरीक्षक विरेश पाल सिंह ने बताया कि कई सराफा कारोबारी की शिकायत पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है. हर दिन पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है. पुलिस ने ये भी आशंका जाहिर किया है कि आरोपी ने या तो जेवरात बेचकर रकम लेकर फरार हुआ है या सोना कहीं छुपा दिया है.

आगरा: ताजनगरी में एक बार फिर सोने के जेवरात बनाने वाले एक कारीगर की करतूत से सराफा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है. पश्चिम बंगाल का ये कारीगर सराफा कारोबारियों का पांच करोड़ से अधिक कीमत का सोना और रुपये लेकर साउथ अफ्रीका भाग गया. आरोपी कई साल से आगरा में किराए पर रह कर जेवरात बनाने का काम कर रहा था. पीड़ित कारोबारियों की शिकायत पर आगरा कमिश्नरेट पुलिस ने गुजरात में दबिश दी और आरोपी की पत्नी को गिरफ्तार किया है. पुलिस की पूछताछ में आरोपी की पत्नी ने खुलासा किया कि आरोपी पति विदेश फरार हो गया है. कारीगर की पत्नी ने पूछताछ में ये भी खुलासा किया की आरोपी को ऑनलाइन लॉटरी की लत थी. जिससे चलते कर्ज में डूबने के बाद वो आगरा से भाग गया है. शाहगंज थाना प्रभारी निरीक्षक विरेश पाल सिंह ने बताया कि कई सराफा कारोबारी की शिकायत पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है. हर दिन पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है. पुलिस ने ये भी आशंका जाहिर किया है कि आरोपी ने या तो जेवरात बेचकर रकम लेकर फरार हुआ है या सोना कहीं छुपा दिया है. वहीं इस पूरे मामले पर एसीपी लोहामंडी मयंक तिवारी ने बताया कि आगरा से सराफा कारोबारियों से सोना लेकर भागने वाला कारीगर भापी जो पश्चिम बंगाल का निवासी है. पिछले 10 साल से आगरा के शाहगंज क्षेत्र में किराए पर रहकर काम कर रहा था. शहर के सराफा कारोबारियों ने शिकायत की थी कि भापी काम करने के दौरान परिचित सराफा कारोबारियों का विश्वास जीता. इसके बाद शहर के सराफा कारोबारियों का करीब पांच करोड़ से अधिक का सोना और नकदी लेकर फरार हो गया. जिसकी छानबीन की तो पता कि आरोपी भापी साउथ अफ्रीका चला गया है. उसके खिलाफ शाहगंज थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है. मंयक तिवारी ने बताया कि शिकायत की जांच में ये जानकारी मिली कि आरोपी कारीगर की पत्नी गुजरात में छिपी है. जिस पर पुलिस टीम पहुंच गई गुजरात. जहां पर आरोपी को पत्नी को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में पत्नी ने खुलासा किया है कि आरोपी भापी ऑनलाइन लाटरी में लाखें रुपये हार चुका था. जिससे उस पर कर्ज हो गया था. इसके बाद आरोपी ने ये ठगी का खेल किया है. आरोपी की पत्नी को पुलिस टीम आगरा लेकर आ रही है. पूछताछ में ये भी पता चला की आरोपी की पत्नी भी विदेश भागने के फिराक में थी.



