प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में होगी आर्टिफिशियल रेन, पायलट प्रोजेक्ट को DGCA से मिली मंजूरी

प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में होगी आर्टिफिशियल रेन ( ETV Bharat )

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली सरकार की योजना को पहले ही भारतीय मौसम विभाग से मंजूरी मिल चुकी है और अब डीजीसीए से भी मंजूरी मिल गई है. सिरसा ने बताया कि सबसे पहले उत्तरी बाहरी दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराया जाएगा, इसके लिए गाज़ियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से विमान उड़ान भरेंगी.

नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर उसकी रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल रेन कराने की मंजूरी मिल गई है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि राजधानी में प्रदूषण का स्तर बिगड़ने पर फौरी राहत के लिए आर्टिफिशियल रेन (कृत्रिम बारिश) कराने के विकल्प को डीजीसीए (DGCA) से अनुमति मिल गई है. अब अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान आर्टिफिशियल रेन कराने में कोई अड़चन नहीं होगी.

पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा कि अब दिल्ली सरकार पहला कृत्रिम वर्षा (आर्टिफिशियल रेन) पायलट प्रोजेक्ट पूरी तरह तैयार है. सभी तकनीकी तैयारियां और ज़रूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य जून में परियोजना को मौसम संबंधी मंज़ूरी दे दी थी. यह पायलट प्रोजेक्ट प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्लाउड सीडिंग की तकनीकी क्षमता का परीक्षण एवं मूल्यांकन आईआईटी कानपुर के सहयोग से लागू किया जाएगा जो साइंटिफिक और तकनीकी संचालन का नेतृत्व करेगा. दिल्ली अपने पहले आर्टिफिशियल रेन प्रोजेक्ट का गवाह बनेगी. यह सिर्फ एक प्रयोग नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक रोडमैप है.

बता दें कि आमतौर पर दिल्ली में सर्दी का मौसम शुरू होते ही प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है. प्रदूषण कम करने व स्वच्छ हवा सभी का अधिकार है, एंटी स्मॉग गन, स्प्रिंकलर, और निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के कड़े नियमों से लेकर अब आसमान तक सरकार ने दिल्ली की हवा को साफ करने की दिशा में हर संभव प्रयास करने की कोशिश की है.

आर्टिफिशियल रेन से संबंधित पायलट प्रोजेक्ट की मुख्य बातें:

आईएमडी रियल टाइल पर बादलों की स्थिति, ऊँचाई, नमी और हवा की दिशा जैसी जानकारी उपलब्ध कराएगा.

आईआईटी कानपुर की टीम VT Cessna विमान में फ्लेयर-बेस्ड सिस्टम से सिल्वर आयोडाइड, आयोडीन सॉल्ट और रॉक सॉल्ट मिलाकर विशेष मिश्रण का प्रयोग करेगी.

कुल पांच उड़ानों की योजना है, जिनमें प्रत्येक उड़ान कम से कम 100 वर्ग किमी क्षेत्र में एक से 1.5 घंटे तक संचालित की जाएगी.

उड़ानें अत्यधिक सुरक्षा वाले क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, संसद भवन आदि अन्य विशिष्ट स्थानों) से दूर रहेंगी.

एअर क्वालिटी पर असर का विश्लेषण CAAQMS मॉनिटरिंग स्टेशनों के ज़रिए किया जाएगा.

इस प्रयोग में मुख्यतः निंबोस्ट्रेटस (Ns) बादलों का चयन किया जाएगा जो 500 से 6000 मीटर की ऊँचाई पर होते हैं और जिनमें कम से कम 50% नमी होनी चाहिए.

परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹3.21 करोड़ है और इसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है. इस दौरान फोटोग्राफी और वीडियो की इजाजत नहीं होगी.

