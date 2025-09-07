चौथी बार सफल कृत्रिम बारिश, किरोड़ी लाल मीणा बोले- जमवारामगढ़ बांध में पानी भरने की उम्मीद जगी
जमवारामगढ़ बांध में चौथी बार कृत्रिम वर्षा (क्लाउड सीडिंग) का चौथा ऑपरेशन किया गया. इससे बांध में पानी उम्मीद जगी है.
Published : September 7, 2025 at 7:31 PM IST
जयपुर: जमवारामगढ़ बांध में पानी आने की अब उम्मीद जगने लगी है. जमवारामगढ़ बांध में रविवार को ड्रोन और एआई तकनीक के जरिए चौथी बार सफल कृत्रिम बारिश करवाई गई. कृत्रिम बारिश का सफल ऑपरेशन एक्सल वन कंपनी ने अपनी सहयोगी कंपनी जेएनएक्सएआई के साथ मिलकर किया. कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जमवारामगढ़ बांध जयपुर की लाइफ लाइन कहा जाता था. अब बांध में पानी भरने की उम्मीद जगी है.
जमवारामगढ़ बांध पर रविवार को कृत्रिम वर्षा (क्लाउड सीडिंग) का चौथा ऑपरेशन किया गया. किरोड़ी लाल मीणा और विधायक महेंद्र पाल मीणा रविवार को जमवारामगढ़ बांध पहुंचे. विशेषज्ञों की टीम ने ड्रोन से बादलों पर क्लाउड सीडिंग की. इससे बारिश की संभावना बढ़ाई गई. एक्सेल -1 के चीफ क्लाइमेट सॉल्यूशन ऑफिसर शशांक तमन के नेतृत्व में शेत्रीय कंसल्टिंग पार्टनर GenXAI के सहयोग से ये ऑपरेशन सफल हुआ. इससे पहले कंपनी ने 1, 5, और 6 सितंबर को क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन किया गया था. सभी ऑपरेशन को कंपनी ने सफलतापूर्वक संपन्न होने का दावा किया है.
कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि देश में पहली बार ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश की गई है. आज चौथी बार सफल क्लाउड सीडिंग की गई. जमवारामगढ़ बांध में पानी भरने की उम्मीद जगी है. जमवारामगढ़ बांध जयपुर की लाइफ लाइन कहा जाता था, इसका पानी दौसा तक जाता था. जमवारामगढ़ बांध हमें अब भरता हुआ दिखेगा.
चीफ क्लाइमेट सॉल्यूशन ऑफिसर शशांक तमन ने बताया कि ड्रोन के जरिए क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी प्रूफ करने के लिए आए हैं. अभी सफल परीक्षण किया गया है. करीब 2 महीने से हम यहां के मौसम और वातावरण की रिसर्च कर रहे थे. बादलों की कंडीशन समेत अन्य कई रिसर्च किए गए. यह भी देखा गया कि यहां पर कितनी बारिश करवा सकते हैं. यहां क्लाउड सीडिंग सक्सेसफुल हुई है. ज्यादा बारिश के लिए बड़ा ड्रोन आना है. बड़े ड्रोन का वजन करीब 120 किलो तक रहेगा. बड़ा ड्रोन सभी बादलों से एक साथ ज्यादा बारिश करवा सकता है.