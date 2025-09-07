ETV Bharat / state

चौथी बार सफल कृत्रिम बारिश, किरोड़ी लाल मीणा बोले- जमवारामगढ़ बांध में पानी भरने की उम्मीद जगी

ड्रोन को देखते किरोड़ी लाल मीणा ( ETV Bharat Jaipur )

