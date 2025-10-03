जोधपुर में संगीत, शिल्प और कला के उत्सव, पहली बार राजस्थानी के साथ होगा अंग्रेजी गीतों का फ्यूजन
पर्यटन विभाग की ओर से दो दिवसीय मारवाड़ उत्सव का आयोजन 6 अक्टूबर से किया जाएगा.
Published : October 3, 2025 at 5:06 PM IST
जोधपुर: सूर्यनगरी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है. यहां सालाना होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल (रिफ) का 19वां संस्करण शुरू हो चुका है. इसके अलावा युवा कलाकारों को मौका देने के लिए जोधपुर आर्ट वीक में भीड़ उमड़ रही है. इसी सप्ताह जिला प्रशासन भी दो दिवसीय मारवाड़ उत्सव का आयोजन करेगा. कुल मिलाकर अक्टूबर का पहला सप्ताह पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों के लिए काफी खुशनुमा रहने वाला है.
रिफ के दूसरे दिन शुक्रवार को सुबह 5:45 बजे से जसवंतथड़ा पर रिफ डाउन से शुरूआत हुई. इसमें मेघवाल और मारवाड़ में लीजेंडरी गायक महेशाराम मेघवाल ने भजन सुनाए. सुबह 9:45 बजे से मेहरानगढ़ म्यूजियम के पूरे रास्ते में प्रदेश के विभिन्न जिलों के गीत-संगीत और नृत्य का प्रदर्शन हुआ. शाम 7:30 बजे से मूडी रिफ में गंगा-सुंदर की रजवाड़ी मांड के बाद नेपल्स के अर्स नोवा नेपाली रिफ के मंच पर दूसरी बार नजर आएंगे.
शुक्रवार की शाम का समापन पद्मश्री गायिका अश्विनी भिडे देशपांडे के ख्याल गायन से होगा. रिफ को लेकर देशी विदेशी सैलानियों में जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है. फेस्टिवल के निदेशक दिव्य भाटिया ने बताया कि 6 अक्टूबर तक चलने वाले इस फेस्टिवल में भूटान, उज्बेकिस्तान, कजाखस्तान, सीरिया, पुर्तगाल, ब्रिटेन, पोलैंड, फिनलैंड, कनाडा और कोलंबिया की संगीत परंपराएं नजर आएंगी. वहीं राजस्थानी के साथ पहली बार इंग्लिश गीतों का फ्यूजन दिखेगा.
शिल्पकारों का आर्ट वीक: 1 से 7 अक्टूबर तक चलने वाले आर्ट उत्सव के तीसरे दिन शुक्रवार को कई तरह की वर्कशॉप आयोजित की गई. जिसमें कई नामचीन शिल्पकार शामिल हुए. इस दौरान कतरन धागा कार्यशाला में कपड़ा शिल्पकला की समृद्ध परंपरा पर बात हुई. इसका काम करने वाली घरेलू परिवेश में कई महिलाएं पुराने कपड़ों को झोले जैसी सुंदर और उपयोगी वस्तुओं में कुशलतापूर्वक परिवर्तित करती हैं. इसमें नई तकनीक के उपयोग पर बात हुई. रावजोधा पार्क में मारवाड में क्राफ्ट कला के बदलाव की यात्रा का आयोजन किया गया. पैनल चर्चा में आरएमजेड फाउंडेशन के सहयोग से जोधपुर की स्थापत्य विरासत की खोज पर बात हुई. इसमें जोधपुर की ऐतिहासिक जल वास्तुकला, विशेष रूप से मायला बाग झालरा से प्रेरित स्थापत्य से जुड़े कलाकारों ने भाग लिया.
मारवाड़ फेस्टिवल 6 व 7 अक्टूबर को: पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन जोधपुर के तत्वावधान में आगामी 6 और 7 अक्टूबर को मारवाड़ फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा. यह दो दिवसीय उत्सव परंपरा, संस्कृति और लोक जीवन की झलक प्रस्तुत करेगा. जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि 6 अक्टूबर को सुबह सूर्य आराधना एवं योगा प्रदर्शन से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी. इसके बाद सुबह 7 बजे हेरिटेज वॉक का आयोजन होगा. उम्मेद स्टेडियम में सुबह 8 बजकर 30 मिनट से बीएसएफ कैमल-टैटू शो, बीएसएफ वेपन डिस्प्ले होगा. महोत्सव के दूसरे दिन मंगलवार, 7 अक्टूबर को दोपहर 3 से 5 बजे तक ओसियां गांव में ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं के साथ पतंग प्रदर्शन होगा.