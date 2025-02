ETV Bharat / state

कृषि उपजमंडी में नई सरसों की आवक शुरू, नमी होने से कम मिल रहे दाम, पुरानी सरसों के भाव ज्यादा - ARRIVAL OF NEW MUSTARD IN MANDI

कृषि उपजमंडी में नई सरसों की आवक शुरू ( ETV Bharat Alwar )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : Feb 15, 2025, 9:42 PM IST