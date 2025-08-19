ETV Bharat / state

रायपुर में लकी 77 कुत्तों के लिए ही डॉग शेल्टर होम, हजारों आवारा डॉग्स के लिए नहीं हैं व्यवस्था - ARRANGEMENTS TO CONTROL DOG

छत्तीसगढ़ में डॉग बाइट के बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ाई है.जिसे लेकर खास तैयारियां की जा रही है.

Arrangements to control dog
रायपुर में लकी 77 कुत्तों के लिए ही डॉग शेल्टर होम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2025 at 6:36 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 6:44 PM IST

रायपुर : इन दिनों पूरे देश में डॉग बाइट्स और स्ट्रीट डॉग्स को लेकर चर्चा जोरों पर है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर में भी डॉग बाइट और स्ट्रीट डॉग पर बहस जारी है. छत्तीसगढ़ सहित रायपुर में डॉग बाइट की क्या स्थिति है, स्ट्रीट डॉग से निपटने प्रशासन ने क्या तैयारी की है ये जानने की कोशिश ईटीवी भारत ने की है. रायपुर में डॉग सेल्टर होम भी बनाया गया है,इसमें क्या व्यवस्थाएं हैं हमारी टीम ने ये जानने की कोशिश की.

अब तक कितने डॉग बाइट के मामले : रायपुर की बात की जाए, तो यहां छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अंबेडकर अस्पताल में लगातार डॉग बाइट के मरीज पहुंच रहे हैं. औसतन 20 से अधिक मामले रोज देखने को मिल रहे हैं. इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी शामिल हैं. साल 2024 में 7 माह में लगभग 1333 मरीज अस्पताल पहुंचे थे.साल 2025 की बात की जाए तो जनवरी 2025 से लेकर जुलाई 2025 तक लगभग 1182 डॉग बाइट के मरीज अस्पताल पहुंच चुके हैं.

Arrangements to control dog
डॉग बाइट के पुराने आंकड़े (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विधानसभा में जारी हुए आंकड़ें : वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए, तो विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी विधायक सुनील सोनी ने डॉग बाइट्स सहित डॉग शेल्टर से संबंधित जानकारी मांगी थी. जिसके जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया था कि 3 साल में कुत्तों के इंसानों को काटने के 51730 मामले सामने आए हैं. जिसमें 2022—2023 में 13042 मामले, 2023—2024 में 24928 मामले और 2024—2025 जनवरी तक 13760 मामले सामने आए हैं. इसी तरह कुत्तों के जानवरों को काटने की बात की जाए तो 3 साल में लगभग 2803 मामले सामने आए हैं. इसमें 2022-23 में 879 मामले, 2023—2024 में 986 मामले और 2024—2025 जनवरी तक 938 मामले दर्ज हुए हैं.

रायपुर का डॉग शेल्टर होम सिर्फ खानापूर्ति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


डॉग बाइट को कम करने के प्रावधान : इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये भी बताया था कि राजधानी रायपुर में नगर निगम के द्वारा एक डॉग शेल्टर का निर्माण भी कराया जा रहा है.कुत्तों की संख्या को कम करने और कुत्तों के काटने की घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय प्राधिकरण, रायपुर नगर निगम, दैनिक आधार पर (पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के तहत) सड़कों के कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण (एंटी-रेबीज) किया जा रहा है. साथ ही स्वास्थ्य केंद्र में इलाज की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है.इसमें कहा गया है कि पीड़ितों का मुक्त इलाज किया जाता है.

Arrangements to control dog
हजारों आवारा डॉग्स के लिए नहीं हैं व्यवस्था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब बात करते हैं, रायपुर में नगर निगम के द्वारा बनाए जा रहे डॉग शेल्टर की. रायपुर नगर निगम के द्वारा सोनडोंगरी में एक डॉग शेल्टर का निर्माण कराया जा रहा है.इसकी लागत लगभग डेढ़ करोड़ बताई जा रही है. इसका निर्माण कार्य लगभग तीन साल पहले शुरू हुआ था. साल 2024 तक यह निर्माण पूरा किया जाना था.लेकिन आज दिनांक तक यह निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है.

Arrangements to control dog
1 केज में सिर्फ 1 डॉग को रखने की व्यवस्था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


सिर्फ 77 कुत्तों को रखने की व्यवस्था : रायपुर नगर निगम के द्वारा सोनडोंगरी में बनाए जा रहे डॉग शेल्टर एक समय में 77 कुत्तों को रखने की व्यवस्था की गई है. पांच बाई चार फीट लंबे-चौडे़ इस सेल में एक-एक कुते रखे जाएंगे. परिसर में एक ऑपरेशन थियेटर भी बनाए गए हैं. यहां उनकी नसबंदी, बीमार कुत्तों का इलाज ऑपरेशन की व्यवस्था की गई. इसके अलावा मरने वाले कुत्तों को यहां जलाने की भी व्यवस्था की गई है.यह डॉग शेल्टर काफी बड़े क्षेत्र में बनाया जा रहा है.

Arrangements to control dog
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन कर रहा तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस डॉग शेल्टर कलेक्टर गौरव सिंह का कहना है, कि जो डॉग शेल्टर बनाया गया है, वह कुत्तों के मुख्य चिकित्सा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. घायल डॉग्स के लिए इसका निर्माण कराया गया. जिससे वहां उनको बेहतर इलाज और उपचार मिल सके.लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए हैं, उनका ध्यान में रखते हुए, वहां और क्या व्यवस्था की जा सकती है, उस पर भी काम किया जा रहा है- गौरव सिंह,कलेक्टर,रायपुर

रायपुर में डॉग्स से जुड़ी समस्याएं : वहीं रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे का कहना है कि स्ट्रीट डॉग राजधानी के लिए समस्या है. इसकी शिकायत भी लगातार प्राप्त हो रही है. नगर निगम आवारा कुत्तों का बधियाकरण करने का काम कर रही है. बीच में जरुर काम थोड़ी धीमी गति से हो रहा था, उसे तेज किया जाएगा.अधिक से अधिक कुत्तों का बधियाकरण करें. बधियाकरण करने के बाद उन कुत्तों कहां छोड़ जाए, यह भी हमारे लिए बड़ी समस्या है, हमारे सामने दोनों तरह के लोग आते हैं, एक जो डॉग हटाना चाहते है, दूसरे जो डॉग के प्रेमी है, उन्हें समझाना मुश्किल होता है.

Arrangements to control dog
बीमार डॉग्स को रखने के लिए है इंतजाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद निकाल रहे रास्ता : मीनल चौबे का कहना है, कि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश आया है, हम बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं,शहर का कोई ऐसा दूरस्थ स्थान जहां कुत्तों को रख सके. जहां डॉग लवर उनके लिए अरेंजमेंट करें, फूड पैकेट उपलब्ध कर सके, नगर निगम भी इसमें सहयोग करेगा.इस व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है.

हमारी प्राथमिकता इंसानों के स्वास्थ्य की चिंता करना है, मुझे लगता है कुत्तों को थोड़े दिन में अन्य स्थान की आदत हो जाएगी.सोनडोंगरी में बीमार कुत्तों के उपचार और ऑपरेशन की व्यवस्था की गई है. उसके पीछे जो जगह है, वहां पर यदि डॉग यार्ड बनाया जा सके, तो उसकी व्यवस्था भी की जाएगी.जहां आवारा कुत्तों को रखा जा सके- मीनल चौबे,महापौर,नगर निगम,रायपुर

पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई निर्णय नहीं : वहीं पालतू कुत्तों के पंजीयन के निर्देश दिए गए थे, उस पर मीनल चौबे का कहना है, कि पालतू कुत्तों के पंजीयन की जानकारी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा यह व्यवस्था या निर्देश जारी किए गए थे.उस दौरान कितने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, या फिर आगे क्या तैयारी है, इसकी जानकारी ली जाएगी.

