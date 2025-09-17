ETV Bharat / state

बिहार में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, नाबालिग को सुनाई उम्रकैद की सजा

आरा कोर्ट ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 17, 2025 at 2:29 PM IST 2 Min Read