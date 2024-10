ETV Bharat / state

खूंटी में गिरफ्तार पहुंची पुलिस टीम पर हमला, आरोपी ने आदिवासियों को भड़काया, जिसके बाद लोग हुए उग्र - beat up WITH POLICE IN KHUNTI

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : 13 minutes ago | Updated : 38 seconds ago

पुलिस जवानों के साथ मारपीट ( ETV BHARAT )

खूंटी: जिले में पुलिस जवानों के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया है. यह घटना तीन दिन पहले खूंटी जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, 112 डायल पर एक महिला ने फोन कर बताया कि उसे और उसके पिता के साथ मारपीट कर रहा है. सूचना पर जरियागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की, जिसमें पता चला कि घटना के बाद मारपीट करने वाला आरोपी जम्हार बाजार शराब पीने चला गया. इसके बाद पुलिस बाजार पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. इसी बीच आरोपी का भाई जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि पुलिस, झारखंडी आदिवासी जवान को पुलिस मार रहा है. आरोपी के भाई के शोर मचाने के बाद यहां के आदिवासियों की भीड़ जवानों पर टूट पड़े और डंडे एवं ईंट-पत्थरों से जवानों की बुरी तरह पिटाई कर दी. जवानों के साथ मारपीट देख बाजार में मौजूद ग्रामीणों ने जरियागढ़ पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे और जवानों को छुड़ाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में सूबेदार अविनाश कुमार, सूबेदार का भाई अमित आनंद और बकसपुर निवासी प्रवीण कुमार को जेल भेज दिया गया. डीएसपी क्रिस्टोफर केरकेट्टा ने इस घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि पति-पत्नी के बीच हुए विवाद का एक मामला जरियागढ़ से आया था. वहीं, थाना प्रभारी राजू कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसका कोर्ट में ट्रायल चल रहा है. इसी केस को सेटलमेंट कराने जम्मू में पोस्टेड सूबेदार अविनाश कुमार और उसका भाई पहुंचा था. घर पहुंचते ही पत्नी और उसके पिता के साथ मारपीट करने लगा. दोनों भाइयों ने महिला और उसके पिता के साथ मारपीट की और फिर बाजार दारू पीने चला गया. उसके बाद महिला ने डायल 112 में फोन कर घटना की जानकारी दी. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी बाजार में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया. फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

