AK-47 के 70 कारतूसों के साथ सेना का जवान मेरठ से गिरफ्तार, खुफिया एजेंसियां कर रहीं पूछताछ - MEERUT NEWS

मेरठ में कारतूस के साथ सेना का जवान गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 19, 2025 at 6:59 AM IST | Updated : June 19, 2025 at 7:45 AM IST 2 Min Read

मेरठ : सेना के जवान को AK-47 के 70 कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया है. जवान की पहचान राहुल कुमार के रूप में हुई है, जिसकी पोस्टिंग महाराष्ट्र के अहमदनगर टेली सेंटर में है. वर्तमान में वह एक माह की छुट्टी पर मेरठ आया है. पुलिस और खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि इन कारतूसों की सप्लाई मेरठ में किसी को की जानी थी. जवान से पूछताछ की जा रही है. थाना पल्लवपुरम क्षेत्र के A2Z कॉलोनी के पास मुखबिर की सूचना पर राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया. वह मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के नंगली गांव का रहने वाला है और 9 जून को छुट्टी लेकर घर आया था. उसके पास से बरामद कारतूस सेना में इस्तेमाल होने वाली AK-47 के हैं. कारतूसों की की संख्या 70 बताई जा रही है. जिस समय फौजी को गिरफ्तार की कोशिश की गई इसने पुलिस ओर ATS पर गाड़ी चढ़ाकर भागने की कोशिश की थी. हालांकि पुलिस की मजबूत घेराबंदी के कारण पकड़ा गया. पुलिस सूत्रों की मानें तो राहुल कुमार मेरठ में किसी को ये कारतूस सौंपने वाला था. हालांकि, किसे और किस उद्देश्य से यह सप्लाई होनी थी, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है. इस गंभीर मामले को देखते हुए मिलिट्री इंटेलिजेंस की दोनों यूनिटें, स्थानीय पुलिस और अन्य खुफिया एजेंसियां जांच में जुट गई हैं. राहुल से लगातार पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में इस बात की भी पड़ताल की जा रही है कि क्या इससे पहले भी वह किसी को कारतूस सप्लाई कर चुका है? या फिर किसी ऐसे गिरोह से इसका संबंध हैं, जो सैन्य हथियारों या कारतूसों की तस्करी में शामिल हो सकता है? जांच एजेंसियां इस बिंदु पर भी ध्यान दे रही हैं कि इन कारतूसों का इस्तेमाल किसी आपराधिक या आतंकी गतिविधि के लिए तो नहीं होना था. फिलहाल जवान को पुलिस हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की जा रही है. इस मामले में कई अहम खुलासा ATS लखनऊ में पीसी के दौरान किया जा सकता है . यह भी पढ़ें: परीक्षा में भाई के दस्तावेजों का किया इस्तेमाल; जेल से छूटने के बाद पास की पुलिस भर्ती परीक्षा, वैरीफिकेशन में पकड़े जाने पर FIR दर्ज

Last Updated : June 19, 2025 at 7:45 AM IST