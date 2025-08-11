रांची: स्वतंत्रता दिवस के नजदीक आते ही राज्य की राजधानी का माहौल देशभक्ति के रंग में रंग चुका है. हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को रांची ने एक अद्भुत नजारा देखा, जब भारतीय सेना के जवानों ने शहर के हृदय स्थल अल्बर्ट एक्का चौक से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली.

बाइक पर सवार होकर, हाथों में लहराते राष्ट्रीय ध्वज और होंठों पर भारत माता की जय और जय हिंद के नारे से चौक-चौराहे गूंज उठे. यात्रा में शामिल जवान न केवल अपनी वर्दी की शान में थे, बल्कि तिरंगे की आन-बान-शान को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिए आगे बढ़ रहे थे.

परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का को नमन

इस विशेष आयोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का को नमन करना भी था. अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचकर जवानों ने तिरंगे के साथ शहीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन का बलिदान देने वाले इस वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी.

हर भारतीय को घर और आंगन में तिरंगा फहराना चाहिए

जवानों का कहना था कि तिरंगा केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि यह हमारी पहचान, गर्व और स्वतंत्रता का प्रतीक है. स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर इस यात्रा का संदेश स्पष्ट था. हर भारतीय के घर और आंगन में तिरंगा फहराना चाहिए.

सड़कों पर देशभक्ति की लहर

देशभक्ति की लहर तिरंगा यात्रा के दौरान रांची की गलियों और सड़कों पर दौड़ पड़ी. राह चलते लोग रुककर इस नजारे को देखते रहे. कई लोग तिरंगे को सलामी देते और वंदे मातरम गाते दिखे. बच्चे और युवा भी इस यात्रा में शामिल होकर तिरंगा यात्रा के साथ कदम से कदम मिलाते चले.

ये भी पढ़ें-

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

मात्र 1,279 रुपये में कर सकते हैं हवाई यात्रा, स्वतंत्रता दिवस पर एअर इंडिया एक्सप्रेस की 'फ्रीडम सेल'

'120 बहादुर' से 'दादा किशन' के नारे और देशभक्ति फिल्मों तक, फरहान अख्तर ने इन मुद्दों पर की खुलकर बात