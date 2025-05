ETV Bharat / state

कश्मीर में बिहार के शहीद संतोष यादव का 'वो' अधूरा सपना - SOLDIER SANTOSH YADAV

बिहार का संतोष यादव शहीद ( ETV Bharat )

Published : May 20, 2025

भागलपुर: देश की सेवा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर सपूत शहीद संतोष यादव सिर्फ एक सैनिक ही नहीं, बल्कि एक समर्पित पिता और आज्ञाकारी पुत्र भी थे. वे जल्द ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने वाले थे. उनका सपना था कि वे सेना की नौकरी से समय निकालकर अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने वृद्ध माता-पिता की सेवा कर सकें, लेकिन उससे पहले ही वे देश के लिए शहीद हो गए. सेना में चार साल बची थी नौकरी: सेना की नौकरी में अभी चार साल बाकी थे. VRS लेकर बच्चों की पढ़ाई और माता-पिता की सेवा का सपना संजो रखा था, लेकिन देश के लिए कर्तव्य ने उन्हें पहले ही बुला लिया. एक किसान पिता का सपना था कि उसका बेटा फौजी बने और बेटा बना भी, लेकिन उसने सिर्फ वर्दी नहीं पहनी, बल्कि तिरंगे में लिपटकर लौटने की मिसाल भी कायम की. विलाप करतीं शहीद संतोष यादव की पत्नी और परिजन (ETV Bharat) पिता ने खेत जोते, बेटा फौजी बना: शहीद संतोष यादव एक साधारण किसान परिवार से थे. उनके पिता चंद्रदेव यादव खुद खेती-बाड़ी कर पेट पालते रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे के सपनों में गरीबी को आड़े नहीं आने दिया. खेत की मिट्टी से मेहनत उगाई, और उसी मेहनत से बेटे को पढ़ा-लिखा कर सेना में भेजा शहीद के पिता चंद्रदेव यादव ने भावुक होकर कहा कि शायद उसके भाग्य में यही लिखा था. बड़ा भाई और चार बच्चों के पिता: परिवार में संतोष यादव सबसे बड़े भाई थे. उनके दो भाई-बहन हैं. छोटा भाई अभिनव कुमार यादव जो होमगार्ड में कार्यरत है, आज अपने वीर भाई पर गर्व करता है लेकिन आंखों में आंसू लिए हुए है. उनकी बहन की शादी हो चुकी है. परिवार का हर सदस्य संतोष को न केवल बड़े भाई के रूप में देखता था, बल्कि एक आधार स्तंभ के रूप में भी थे. रोती बिलखती पत्नी (ETV Bharat) मां-बाप ने अपना सहारा खो दिया: संतोष यादव के जाने से न केवल सेना ने एक बहादुर जवान खोया है, बल्कि एक पिता के साये से वंचित चार मासूम बच्चे, एक भाई, और मां-बाप ने अपना सहारा खो दिया है. यह बलिदान शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. उनके जाने से न केवल सेना ने एक बहादुर जवान खोया है, बल्कि एक पिता के साये से वंचित चार मासूम बच्चे, एक भाई, और मां-बाप ने अपना सहारा खो दिया है. "जब भाई ने आर्मी जॉइन किया था तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आज..थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है. आज बहुत दुख हो रहा है, लेकिन साथ ही गर्व भी महसूस हो रहा है कि उनका भाई देश के लिए शहीद हुआ."-अभिनव कुमार यादव, छोटा भाई पत्नी के साथ संतोष यादव (ETV Bharat)

