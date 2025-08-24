बूंदी: बीते दो दिनों से लगातार हो रही बारिश से बूंदी जिले का लाखेरी उपखंड क्षेत्र जलमग्न हो गया है. मेज नदी के उफान ने ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए, तो कई लोग अपने ही घरों और खेतों में फंसकर मदद का इंतजार करने लगे. हालात बिगड़ते देख सेना और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुट गईं हैं. रविवार को शुरू हुए ऑपरेशन में सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.

मेज नदी का उफान और गांवों में संकट: जिले में हालांकि रविवार को बारिश के तेवर ठंडे रहे, लेकिन लाखेरी उपखंड की रेबारपुरा पंचायत के पचीपला, पापड़ली और खेड़िया दुर्जन गांवों में मेज नदी के पानी से हालात सबसे ज्यादा खराब रहे. नदी के उफान से गांवों का संपर्क टूट गया. कई मकानों में पानी घुस गया और लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हो गए. सुबह से ही एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें रेस्क्यू अभियान चला रही थीं, लेकिन बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव के कारण हालात गंभीर बने रहे. दोपहर तक सेना को भी राहत कार्य में लगाना पड़ा.

लाखेरी में फंसे लोगों को बचाने में जुटी सेना और एसडीआरएफ (ETV Bharat Bundi)

प्रशासनिक अफसरों ने संभाली जिम्मेदारी: मौके पर जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, एसपी राजेंद्र कुमार मीणा, लाखेरी उपखंड अधिकारी अरविंद शर्मा और तहसीलदार राजेंद्र मीणा, पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र नागर लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र नागर ने बताया कि हालात पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है और बचाव दलों को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं. प्रभावित इलाकों से ग्रामीणों को सुरक्षित निकालकर अस्थायी आश्रय स्थलों पर ठहराया जा रहा है.

खटकड़ के पास सेना का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन: सबसे बड़ा राहत अभियान खटकड़ कस्बे के पास चलाया गया. यहां 17 राजपूताना राइफल्स (सवाईमान) की बाढ़ राहत टुकड़ी ने मोर्चा संभाला. बड़ा डांढला गांव के पास हालात बेहद गंभीर थे. जानकारी मिलने पर सेना की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और क्षेत्र का सर्वेक्षण किया. प्रारंभिक आकलन में सामने आया कि करीब 41 ग्रामीण, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, पिछले तीन से चार दिनों से बाढ़ के पानी से घिरे एक छोटे से टापू पर फंसे हुए थे. उनके पास खाने-पीने का सामान भी लगभग खत्म हो चुका था. सेना की तीन टीमें इंजीनियर डिटैचमेंट्स के साथ समन्वय में काम करते हुए बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंची. रबर बोट और रस्सियों की मदद से ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर पहले सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया. रेस्क्यू के बाद तत्काल उन्हें आपातकालीन खाद्य सामग्री दी गई और सेना के चिकित्सा अधिकारी ने सभी को प्राथमिक उपचार भी उपलब्ध कराया.

ग्रामीणों और मवेशियों की बचाई जान: सेना और एसडीआरएफ की टीमें न केवल इंसानों की जिंदगी बचाने में जुटीं, बल्कि ग्रामीणों के साथ उनके मवेशियों को भी सुरक्षित निकालने का काम किया. कई परिवारों ने बताया कि उनके लिए गाय-बैल और बकरियां जीवनयापन का मुख्य सहारा हैं. ऐसे में यदि मवेशियों को बचाया नहीं जाता, तो उनका नुकसान अपार होता. जवानों ने ग्रामीणों के साथ पशुओं को भी नावों और ट्रैक्टरों से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया.

प्रशासन और सेना का समन्वय: सफल बचाव अभियान के बाद बूंदी के अपर जिला मजिस्ट्रेट सुदर्शन सिंह तोमर ने सेना की टीम को नए आदेश दिए. टीम को तुरंत लाखेरी क्षेत्र के अन्य बाढ़ प्रभावित गांवों के लिए रवाना किया गया, जहां हालात और भी ज्यादा गंभीर बने हुए हैं. स्थानीय प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और सेना के बीच लगातार समन्वय बना हुआ है ताकि राहत कार्य तेजी से हो सके और किसी भी तरह की जनहानि न हो.

ग्रामीणों की आपबीती: रेबारपुरा पंचायत के खेड़िया दुर्जन गांव के एक ग्रामीण ने बताया, 'हम दो दिनों से घर की छत पर फंसे हुए थे. चारों ओर पानी ही पानी था. खाना भी खत्म हो गया था. सेना आई तो ऐसा लगा जैसे भगवान ने हमारी पुकार सुन ली हो. इसी तरह पापड़ली गांव की महिलाओं ने बताया कि छोटे बच्चों को लेकर पानी के बीच फंसे रहना सबसे मुश्किल था. मदद मिलने पर उन्होंने राहत की सांस ली.

राहत शिविरों में व्यवस्था: कलेक्टर अक्षय गोदारा ने बताया कि बचाव के बाद ग्रामीणों को बनाए गए अस्थायी शिविरों में ठहराया गया है. यहां उन्हें खाने-पीने की सामग्री, दूध, बिस्कुट और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं. चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार शिविरों का दौरा कर रही हैं ताकि किसी को भी बीमारी या संक्रमण की समस्या न हो.

मेज नदी का जलस्तर बना चुनौती: मौसम विभाग के अनुसार पिछले 48 घंटों में हुई भारी बारिश से मेज नदी का जलस्तर खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया है. इससे लाखेरी के कई निचले गांव डूब क्षेत्र में आ गए हैं. अभी भी खतरा टला नहीं है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें.