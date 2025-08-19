ETV Bharat / state

सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर ने किया हिसार मिलिट्री स्टेशन का दौरा, ड्रोन युद्ध प्रशिक्षण को सराहा

सप्त शक्ति कमान आर्मी कमांडर मनजिंदर सिंह ने हिसार मिलिट्री स्टेशन पर ऑपरेशनल तैयारियां, ड्रोन रणनीति व कल्याणकारी सुविधाओं की समीक्षा की.

आर्मी कमांडर ने किया हिसार मिलिट्री स्टेशन का दौरा
आर्मी कमांडर ने किया हिसार मिलिट्री स्टेशन का दौरा
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 19, 2025

हिसार: सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने 18 और 19 अगस्त को हिसार मिलिट्री स्टेशन का दौरा किया. इस दो दिवसीय दौरे के दौरान 'डॉट ऑन टारगेट डिवीजन' के अंतर्गत फोर्मेशन्स की ऑपरेशनल तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की.

युद्ध क्षमता का व्यापक मूल्यांकन किया

दरअसल, भारतीय रक्षा बल 'डिकेड ऑफ़ ट्रांसफॉर्मेशन’ में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में आर्मी कमांडर ने ऑपरेशनल रेडीनेस और युद्ध क्षमता का व्यापक मूल्यांकन किया और अत्याधुनिक तकनीक के प्रत्यक्ष प्रभाव को देखा. इसमें मानवरहित हवाई प्रणालियों पर विशेष जोर देते हुए चपलता, मारक क्षमता और तकनीक-संचालित युद्ध पर ध्यान केंद्रित किया गया.

ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और काउंटर ड्रोन नोड को परखा

आर्मी कमांडर ने मानवरहित हवाई प्रणालियों और लोइटरिंग म्यूनिशन के बढ़ते खतरे को कम करने के लिए यूनिटों द्वारा किए गए उपायों और संशोधनों को देखा. उन्होंने डिवीजन के ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और काउंटर ड्रोन नोड का भी दौरा किया. उन्होंने इस दौरान ड्रोन युद्ध की विशिष्ट और आधुनिक तकनीकों में सैनिकों को प्रशिक्षित करने के प्रयासों की सराहना की. आर्मी कमांडर ने शांति और युद्ध दोनों के दौरान सैन्य प्रतिष्ठानों के लिए किसी भी खतरे को नकारने के लिए लंबी दूरी की पहचान और मारक क्षमताओं पर आधारित एक मजबूत और प्रभावी काउंटर ड्रोन रणनीति की आवश्यकता पर बल दिया.

ऑपरेशनल तैयारियों और युद्ध क्षमता का किया मूल्यांकन
ऑपरेशनल तैयारियों और युद्ध क्षमता का किया मूल्यांकन

डॉट ऑन टारगेट डिवीजन के सभी प्रयासों को सराहा

आर्मी कमांडर ने एकीकृत स्वास्थ्य केंद्र, एक आधुनिक और अच्छी तरह से सूचीबद्ध पुस्तकालय, एकीकृत ओपन एयर जिम, खेल सुविधाओं और दिव्यांग बच्चों के लिए आशा स्कूल सहित स्टेशन के कई कल्याणकारी विभागों का भी दौरा किया. उन्होंने स्टेशन में समावेशी कल्याण और मनोरंजक सुविधाओं के निर्माण के लिए परियोजनाओं को शुरू करने के लिए डॉट ऑन टारगेट डिवीजन के सभी रैंकों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की.

सभी रैंकों के समर्पण को भी सराहा

आर्मी कमांडर ने लगातार विकसित हो रहे आधुनिक युद्धक्षेत्र की चुनौतियों से पार पाने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशन तैयारी बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने आधुनिकीकरण और विकसित भारत के लक्ष्य के प्रति सभी रैंकों की अटूट प्रतिबद्धता और समर्पण की भी सराहना की.

