हाईकोर्ट ने कहा- आपराधिक मामला लंबित होने पर निरस्त नहीं कर सकते शस्त्र लाइसेंस
शुक्रवार को अपने एक आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामला लंबित होने पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त नहीं कर सकते है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 3, 2025 at 7:31 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि आपराधिक केस लंबित होने के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि आर्म्स एक्ट की धारा 17(3) के तहत केवल शस्त्र से लोक शांति और लोक सुरक्षा को खतरा होने पर ही लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है.
डीएम जौनपुर-वाराणसी कमिश्नर का आदेश रद्द: यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अनुराग जायसवाल की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया. इसी के साथ कोर्ट ने याची का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के डीएम जौनपुर और कमिश्नर वाराणसी के आदेशों को रद्द कर दिया. डीएम जौनपुर को दो माह में नियमानुसार आदेश करने का निर्देश दिया है.
शस्त्र के दुरुपयोग का आरोप नहीं: याची का कहना था कि उसके खिलाफ शस्त्र के दुरुपयोग का आरोप नहीं है और न ही उसके किसी आचरण से लोक शांति और सुरक्षा को खतरे की आशंका है. वह अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र रखना चाहता है. ऐसे में डीएम उसके शस्त्र लाइसेंस को निरस्त नहीं कर सकते. साथ ही केवल आपराधिक केस लंबित रहना शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आधार नहीं हो सकता.
शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आधार ठीक नहीं: कोर्ट ने कहा कि दो लोगों में दुश्मनी है, इससे यह नहीं कहा जा सकता कि लोक शांति और सुरक्षा को खतरा है. सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश सिंह यादव केस में स्पष्ट रूप से कहा है कि आपराधिक केस लंबित होना शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आधार नहीं हो सकता.
यह भी पढ़ें- देश का सबसे बड़ा बीमा फ्रॉड; मां-पिता और पत्नी की हत्या कर हड़पे क्लेम के करोड़ों रुपए