जमशेदपुर में बन रहा था आर्म्स, बिहार भेजने की थी तैयारी - ARMS FACTORY BUSTED

जमशेदपुर पुलिस की छापेमारी में आर्म्स की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है. इस दौरान हथियार समेत कई चीजें बरामद हुई हैं.

छापेमारी में हथियार समेत अन्य सामान बरामद (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 26, 2025 at 3:48 PM IST

जमशेदपुर: जिले के सोनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत टिल्लू भट्टा में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने समीर सरदार और लखविंदर सरदार के घर और गोदाम में छापेमारी कर हथियार बनाने वाली फैक्ट्री से लाखों रुपए के साथ गांजा, कारतूस और मशीन जब्त की.

इस मामले पर जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सोनारी के टिल्लू भट्टा में एक मकान के पीछे गोदाम में गैर कानूनी कारोबार हो रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने इस मामले का सत्यापन करने के बाद टीम बनाकर छापेमारी की.

जानकारी देते जमशेदपुर एसएसपी (ETV BHARAT)

छापेमारी के दौरान मकान और गोदाम का मालिक लखविंदर सरदार और उसका साथी समीर सरदार दोनों मौके पर मौजूद थे. पुलिस को देखते ही दोनों वहां से फरार हो गए. इस दौरान पुलिस की छापेमारी में एक देसी कट्टा, 11 जिंदा कारतूस, 1 किलो 400 ग्राम गांजा, लेथ मशीन, अन्य लोहे के सामान, दर्जनों मोबाइल सिम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड के साथ 2 लाख 41 हजार रुपए नगद बरामद किए गए हैं.

पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय ने बताया कि जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई कि यहां इस तरह का हथियार बनाकर बिहार भेजा जा रहा था. वर्तमान में भी हथियार बनाकर बिहार भेजने की तैयारी थी. लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने छापामारी कर खुलासा कर लिया है. समीर सरदार और लखविंदर सरदार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस मामले से और कौन-कौन जुड़े हुए हैं.

TAGGED:

