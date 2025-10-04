ETV Bharat / state

हथियार डीलर संजय भंडारी ने संपत्तियों को जब्त करने की ईडी की अर्जी को खारिज करने की मांग की

संजय भंडारी ने कहा है कि ईडी को अपनी याचिका में नये तथ्यों को पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

हथियार डीलर संजय भंडारी केस-ईडी की अर्जी खारिज करने की मांग
हथियार डीलर संजय भंडारी केस-ईडी की अर्जी खारिज करने की मांग (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 4, 2025 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में मनी लान्ड्रिंग के मामले में भगोड़ा घोषित करार दिए गए हथियार डीलर संजय भंडारी ने संपत्तियों को जब्त करने की ईडी की याचिका को खारिज करने की मांग की है.

स्पेशल जज संजय जिंदल ने मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को करने का आदेश दिया. बता दें कि 5 जुलाई को कोर्ट ने संजय भंडारी को मनी लाउंड्रिंग के मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया था. ईडी की ओर से कहा गया था कि संजय भंडारी की भारत, दुबई और ब्रिटेन में बेनामी संपत्तियां हैं.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (ETV BHARAT)

दिल्ली के वसंत विहार, पंचशील शॉपिंग कांप्लेक्स और शाहपुर जाट के अलावा नोएडा और गुरुग्राम में भी बेनामी संपत्तियां हैं. इसके अलावा कई बैंक खाते संजय भंडारी की पत्नी के नाम से है. ईडी ने कहा था कि संजय भंडारी के पास सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है. कोर्ट के इस फैसले का संजय भंडारी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है जो अभी लंबित है.

कोर्ट ने दिसंबर 2023 में ईडी की ओर से संजय भंडारी के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. पूरक चार्जशीट में संयुक्त अरब अमीरात के बिजनेसमैन सीसी थम्पी और ब्रिटेन स्थित व्यवसायी सुमित चड्ढा का नाम शामिल किया है. उनमें से संजय भंडारी कथित तौर पर कांग्रेस प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सहयोगी हैं. ईडी के मुताबिक उसने सुमित चड्ढा और उनकी पत्नी को समन जारी किया था लेकिन दोनों जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए.

ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि यूपीए के शासनकाल में भंडारी ने कमीशन लिया और लंदन में संपत्ति खरीदी जिसके लाभार्थी मालिक रॉबर्ट वाड्रा हैं. रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी के आरोपों को गलत बताया था. इस मामले में पहले ईडी ने हथियार डीलर संजय भंडारी के मनी लाउंड्रिंग मामले में दक्षिण दिल्ली में पंचशील पार्क में पंचशील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित संपत्ति को कब्जे में लिया था जो कि एसबी हॉस्पिटेलिटी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड कराया गया है। ईडी ने 2017 में भंडारी और दूसरे आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था

ये भी पढ़ें-राऊज एवेन्यू कोर्ट: वकीलों की हड़ताल के चलते हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मामले की सुनवाई टली

ये भी पढ़ें- हथियार डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा घोषित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित

For All Latest Updates

TAGGED:

ROUSE AVENUE COURT SANJAY BHANDARISANJAY BHANDARIROUSE AVENUE COURTहथियार डीलर संजय भंडारीARMS DEALER SANJAY BHANDARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग खत्म, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

H1B वीजा को लेकर 8 प्वॉइंट्स में खत्म करें कन्फ्यूजन

IND vs WI 1st Test: भारत ने तीन दिन में जीता टेस्ट, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.