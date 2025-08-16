कवर्धा: जिले की पुलिस ने दहशत फैलाने वाले एक आरोपी का जुलूस निकाला है. शहर भ्रमण कराते हुए पुलिस उसे कोर्ट ले गई. आरोपी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन तलवार लहराई थी. जमीन विवाद के चलते पड़ोसियों पर लाठी-डंडे से हमले की कोशिश भी गई थी. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.

क्या है मामला: घटना कबीरधाम जिले के पांडातराई थाना इलाके की है. धोबहट्टी गांव में 15 अगस्त दोपहर को लोग स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबे थे. इसी दौरान आरोपी दीपक चन्द्रवंशी का खेत से गुजर रहे पड़ोसियों से विवाद हुआ. आरोपी ने गाली-गलौज किया और विवाद मारपीट तक पहुंच गया. इस दौरान आरोपी दीपक चन्द्रवंशी ने पड़ोसियों पर लाठी-डंडा हमला किया और तलवार लेकर गांव में दौड़ाया.

कवर्धा में स्वतंत्रता दिवस के दिन तलवार लहराने वाले आरोपी पर एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तलवार से आई चोट, दहशत का माहौल: तलवार के हमले से पीड़ित को चोट भी आई है. वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और गांव में दहशत का माहौल बन गया. इसके बाद पुलिस को फोन में सूचना दी गई. पुलिस की टीम गांव पहुंची और माहौल कंट्रोल किया. पांडातराई पुलिस ने आरोपी दीपक चन्द्रवंशी के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत कई धारा में केस दर्ज किया और शनिवार को उसे घर से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तलवार भी जब्त की है. फिलहाल उसे न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है- कृष्ण कुमार चंद्राकर, डीएसपी कवर्धा

गुंडे-बदमाशों के मन में पुलिस का खौफ बनाने और आम जनता में का न्याय का विश्वास बना रहे इसलिए आरोपी का पैदल जुलूस निकाला गया है.