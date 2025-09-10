कोरबा में सशस्त्र बल के जवान ने की साली और चाचा ससुर की हत्या, अपनी सर्विस राइफल से की फायरिंग
सीएम समेत पूरी कैबिनेट कोरबा जिले के दौरे पर है, इस बीच दिनदहाड़े फायरिंग और डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 10, 2025 at 2:17 PM IST|
Updated : September 10, 2025 at 2:32 PM IST
कोरबा: सशस्त्र बल के जवान ने घरेलू विवाद में अपनी साली और चाचा ससुर की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी है. पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है. जवान जिले के हरदीबाजार क्षेत्र के गांव रलिया का निवासी है, जिसने बुधवार को दोपहर लगभग 12 से 12:30 बजे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया.
13वीं बटालियन में तैनात है जवान: जानकारी के अनुसार आरोपी जवान तेजराम बिंझवार 13वीं बटालियन में तैनात है. तेजराम ने अपनी सर्विस इंसास राइफल से 2 लोगों पर गोली चलाई है. इसमें 17 साल की एक लड़की मदालसा और 35 साल का पुरुष राजेश कुमार है, जिनकी मौत हो गई है. दोनों ही रिश्ते में आरोपी आरक्षक के साली और चाचा ससुर लगते थे.
बीच सड़क पर मारी गोली: बटालियन के आरक्षक ने हरदीबाजार क्षेत्र में बीच सड़क पर दिनदहाड़े फायरिंग कर दी. सर्विस रायफल से उसने 2 से 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक की मौके पर तो दूसरे की अस्पताल में जान गई. खबर है कि अपनी पत्नी से आरक्षक का विवाद चल रहा था. घरेलू कलह और विवाद के बाद ही यह घटना घटी है.
आरोपी गिरफ्तार: घटना के बाद मुख्य सड़क खून से सनी दिखी. घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उठाया गया साथ ही आरोपी जवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.
CM सहित पूरी कैबिनेट कोरबा में: बुधवार को ही मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक कोरबा जिले के कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में आयोजित है. इसमें सीएम विष्णु देव साय सहित छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल के लगभग सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं. जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं. पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है. वहीं बटालियन के आरक्षक ने दिनदहाड़े फायरिंग कर 2 लोगों की जान ले ली, ऐसे में प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.
13वीं बटालियन के आरक्षक तेसराम ने दो लोगों की गोली मारकर हत्या की है. जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की विस्तृत जांच की जा रही है, प्रथम दृष्टया घरेलू विवाद ही इस वारदात की वजह लग रही है- एसपी सिद्धार्थ तिवारी
आरोपी मूलतः रलिया गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसने 17 साल की साली समेत 2 रिश्तेदारों को गोली मारी है.