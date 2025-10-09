ETV Bharat / state

जमशेदपुर में स्वदेशी मेला का आगाज, अर्जुन मुंडा बोले- आज स्वदेशी निर्मित सामान का बाजार बढ़ रहा है जो एक अच्छा संकेत है

जमशेदपुर: जिले के बिस्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में 18वें स्वदेशी मेले का शुभारंभ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया. 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाले स्वदेशी मेला के शुभारंभ के दौरान जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा विधायक पूर्णिमा साहू, टाटा स्टील के कॉर्पोरेट सर्विसेज के वाईस प्रेजिडेंट डी बी सुंदरा रामाम जी एवं झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सौरव तिवारी के अलावा स्वदेशी जागरण मंच के सदस्य भी मौजूद रहे.

लोगों को संबोधित करते अर्जुन मुंडा (ETV BHARAT)

मेले में 22 विभिन्न राज्यों में उत्पादित वस्तुओं के लगे स्टॉल

बता दें कि स्वदेशी निर्मित वस्तुओं के बाजार को बढ़ावा देने और स्थानीय रोजगार को एक पहचान दिलाने के उद्देश्य से स्वदेशी जागरण मंच द्वारा 2001 में स्वदेशी मेला की शुरुआत की गई थी. इस साल 18वें स्वदेशी मेले में देश के 22 विभिन्न राज्यों में उत्पादित वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए हैं.

मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि स्वदेशी मेला राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित है. भारत को आजादी तो मिली लेकिन हम आर्थिक रूप से कितने आजाद हैं, उसका आकलन ग्रामीण व्यक्ति को देखकर लगाया जा सकता है. देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं के बाजार को समझना होगा. उसका सम्मान करना होगा.

उन्होंने कहा कि अगर विदेशी कंपनियां यहां आकर कारोबार करती हैं तो देश उसमें भी विकास करता है, लेकिन वह हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है. लेकिन यदि हमारे देश की कंपनियां बढ़ती है, शोध करती है और हम पूर्ण स्वदेशी भावना के साथ उसके उत्पाद का प्रयोग करते हैं तो देश में वर्टिकल ग्रोथ होता है.