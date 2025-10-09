जमशेदपुर में स्वदेशी मेला का आगाज, अर्जुन मुंडा बोले- आज स्वदेशी निर्मित सामान का बाजार बढ़ रहा है जो एक अच्छा संकेत है

जमशेदपुर में स्वदेशी मेला का आगाज, अर्जुन मुंडा बोले- आज स्वदेशी निर्मित सामान का बाजार बढ़ रहा है जो एक अच्छा संकेत है
पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्वदेशी मेले का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया.
जमशेदपुर: जिले के बिस्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में 18वें स्वदेशी मेले का शुभारंभ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया. 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाले स्वदेशी मेला के शुभारंभ के दौरान जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा विधायक पूर्णिमा साहू, टाटा स्टील के कॉर्पोरेट सर्विसेज के वाईस प्रेजिडेंट डी बी सुंदरा रामाम जी एवं झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सौरव तिवारी के अलावा स्वदेशी जागरण मंच के सदस्य भी मौजूद रहे.
मेले में 22 विभिन्न राज्यों में उत्पादित वस्तुओं के लगे स्टॉल
बता दें कि स्वदेशी निर्मित वस्तुओं के बाजार को बढ़ावा देने और स्थानीय रोजगार को एक पहचान दिलाने के उद्देश्य से स्वदेशी जागरण मंच द्वारा 2001 में स्वदेशी मेला की शुरुआत की गई थी. इस साल 18वें स्वदेशी मेले में देश के 22 विभिन्न राज्यों में उत्पादित वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए हैं.
मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि स्वदेशी मेला राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित है. भारत को आजादी तो मिली लेकिन हम आर्थिक रूप से कितने आजाद हैं, उसका आकलन ग्रामीण व्यक्ति को देखकर लगाया जा सकता है. देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं के बाजार को समझना होगा. उसका सम्मान करना होगा.
उन्होंने कहा कि अगर विदेशी कंपनियां यहां आकर कारोबार करती हैं तो देश उसमें भी विकास करता है, लेकिन वह हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है. लेकिन यदि हमारे देश की कंपनियां बढ़ती है, शोध करती है और हम पूर्ण स्वदेशी भावना के साथ उसके उत्पाद का प्रयोग करते हैं तो देश में वर्टिकल ग्रोथ होता है.
सभी को तीन चीजों का स्मरण जरूर होना चाहिए: अर्जुन मुंडा
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के व्यापारियों में शोध की ललक होनी चाहिए, तभी हम सबकी आत्मनिर्भरता देश की आत्मनिर्भरता से जुड़ेगी. सभी व्यक्ति को तीन चीजों का स्मरण जरूर होना चाहिए, हम क्या थे, क्या हैं और क्या हो पाएंगे. हम जब इसका चिंतन करते हैं तो अपने विकास के लिए सही रास्ता ढूंढ़ पाते हैं.
अर्जुन मुंडा ने कहा कि जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद के बीच एक मुलाकात से भारत में पहली स्टील कंपनी की नींव रखी गयी, जो पूर्ण रूप से स्वदेशी कंपनी है. आज देश को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार कई नीतियों पर काम कर रही है. स्वदेशी निर्मित वस्तुओं को बेहतर बाजार मिल रहा है. इसे और बढ़ावा देने की जरुरत है, जिससे भारत निर्मित सामान का विश्व बाजार मे एक अलग पहचान बने और पूर्ण रूप से आत्म निर्भर भारत का सपना सच हो सके.
