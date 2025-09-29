ETV Bharat / state

ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर बने पंडाल का अर्जुन मुंडा ने किया उद्घाटन, राज्य की खुशहाली की कामना की

पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर में बनाए गए पंडाल का उद्घाटन किया. उन्होंने बरेली में धार्मिक विवाद की घटना पर दुख वयक्त किया.

पंडाल में राज्य की समृद्धि की कामना करते अर्जुन मुंडा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2025 at 1:06 PM IST

जमशेदपुरः पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रानीकुदर हिंदू क्लब द्वारा बनाए गए ऑपरेशन सिंदूर थीम पंडाल का उद्घाटन किया और देवी दुर्गा से राज्य की समृद्धि के लिए प्रार्थना की. बरेली में हुए धार्मिक विवाद पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि ऐसी घटनाएँ हर चीज पर बारीकी से ध्यान देने की जरूरत को दर्शाती हैं.

अर्जुन मुंडा ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दीं

जमशेदपुर में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर, शहर की विभिन्न पूजा समितियों ने आकर्षक पंडाल बनाए हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित पंडालों का निरीक्षण किया और उनकी प्रशंसा की. अर्जुन मुंडा ने पूजा-अर्चना की और देवी दुर्गा से राज्य की समृद्धि के लिए प्रार्थना की तथा राज्य के सभी लोगों को शुभकामनाएं दीं.

पंडाल का उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा (Etv Bharat)

ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित पंडाल आकर्षण का केंद्र बना

गौरतलब है कि रानीकुदर हिंदू क्लब हर साल अलग-अलग थीम पर आधारित पूजा पंडाल बनाता है, जो आकर्षण का केंद्र रहता है. इस साल ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

देश पर बुरी नज़र डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा: अर्जुन मुंडा

पंडाल का उद्घाटन करने के बाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना से पूरे देश में आक्रोश फैल गया है. भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत पर बुरी नजर डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

हिंद क्लब द्वारा पंडाल के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर की झांकी दिखाई गई, जो हमें इस बात का संकेत देती है कि हमें भविष्य में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए. उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए धार्मिक विवाद पर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी घटनाओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है.

