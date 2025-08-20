रांची: गोड्डा जिले में सूर्या हांसदा के कथित पुलिस एनकाउंटर की घटना ने झारखंड की सियासत को गरमा दिया है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस मामले को सुनियोजित साजिश करार देते हुए सीबीआई जांच की मांग की है. सूर्या हांसदा के परिवार से संताल परगना में मुलाकात के बाद रांची लौटे मुंडा ने बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में सूर्या के कथित एनकाउंटर की जांच के लिए गठित सात सदस्यीय शिष्टमंडल के सदस्य शामिल थे.

भाजपा की बैठक: आंदोलन की रणनीति पर चर्चा

बैठक में पूर्व सांसद सुनील सोरेन, पूर्व विधायक अमर कुमार बाउरी, अमित मंडल सहित कई भाजपा नेता उपस्थित थे. बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में अर्जुन मुंडा ने कहा कि जल्द ही इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट पार्टी को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी. उन्होंने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए इसे एक सुनियोजित हत्या करार दिया.

मीडिया से बात करते अर्जुन मुंडा (ईटीवी भारत)

अर्जुन मुंडा ने कहा, "हमने सूर्या हांसदा के परिवार से मुलाकात की. उनके परिजनों ने बताया कि पुलिस ने लगातार धमकी दी और दुर्व्यवहार किया. इससे साफ है कि यह एक सुनियोजित साजिश थी, जिसका मकसद सूर्या को रास्ते से हटाना था ताकि अवैध खनन, तस्करी और पुलिस-माफिया गठजोड़ के जरिए अवैध कारोबार को निर्बाध रूप से चलाया जा सके."

फर्जी एनकाउंटर का आरोप

अर्जुन मुंडा ने पुलिस के दावों पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जिस मामले में सूर्या को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है, उसमें उनका नाम तक शामिल नहीं था. पूर्व सीएम ने जोर देकर कहा "पुलिस अधीक्षक की ब्रीफिंग में कई विरोधाभास हैं. हमने कई ऐसी जानकारियां एकत्र की हैं, जो इस मामले में साजिश की ओर इशारा करती हैं. सूर्या के साथ अन्याय हुआ है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे".

उन्होंने यह भी बताया कि सूर्या का परिवार गोड्डा के डकैता गांव में परंपरागत शासन व्यवस्था का हिस्सा है. उनकी मां को 'मांझी बुढ़ी' यानी परंपरागत महिला मुखिया के रूप में जाना जाता है. यह परिवार सामाजिक और सामुदायिक दायित्वों को निभाता रहा है. अर्जुन मुंडा ने कहा, "ऐसे आदिवासी परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार संदेह को और मजबूत करता है. यह केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की आवाज को दबाने की कोशिश है."

सीबीआई जांच की मांग

भाजपा ने इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को जिम्मेदारी सौंपने की मांग की है. अर्जुन मुंडा ने कहा कि सूर्या के परिवार और स्थानीय लोगों को पुलिस की कहानी पर भरोसा नहीं है. उन्होंने कहा "हम चाहते हैं कि इस मामले की उच्चस्तरीय जांच हो, ताकि सच सामने आए. यदि सरकार सीबीआई जांच से डरती है, तो कम से कम एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की निगरानी में जांच हो".

परिवार का दर्द और आंदोलन की चेतावनी

सूर्या हांसदा के परिजनों ने भी इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया है. उनकी पत्नी और मां ने आरोप लगाया है कि सूर्या को बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया और फिर सुनियोजित ढंग से उनकी हत्या कर दी गई. पूर्व सीएम ने कहा कि सूर्या का परिवार सामाजिक कार्यों में सक्रिय था और अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाता था, जिसके चलते उन्हें निशाना बनाया गया.

भाजपा ने चेतावनी दी है कि यदि सूर्या के परिवार को न्याय नहीं मिला, तो पार्टी पूरे झारखंड में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करेगी. अर्जुन मुंडा ने कहा, "हम इस मामले को न केवल विधानसभा में उठाएंगे, बल्कि जनता के बीच भी ले जाएंगे. यह आदिवासी समाज के साथ अन्याय का मामला है, और हम इसे चुपचाप नहीं सहेंगे."

