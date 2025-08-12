ETV Bharat / state

सूर्या हांसदा के एनकाउंटर पर अर्जुन मुंडा और अमित मंडल ने उठाए सवाल, बताया पुलिसिया कार्रवाई को संदेहास्पद

सूर्या हांसदा के एनकाउंटर पर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने सवाल उठाए हैं.

Encounter Of Surya Hansda
सूर्या हांसदा(फाइल फोटो) (फाइल फोटो-ईटीवी भारत)
Published : August 12, 2025 at 6:39 PM IST

गोड्डा: पुलिस एनकाउंटर में सूर्या हांसदा के मारे जाने के बाद सवाल उठ रहे हैं. कल सूर्या के परिजनों ने एनकाउंटर को फर्जी बताया था और राजनीतिक साजिश के तहत सूर्या की हत्या का आरोप लगाया था. अब मामले में प्रदेश भाजपा भी खुलकर सामने आ गई है. भाजपा नेताओं ने मामले में राज्य सरकार और पुलिस पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं.

अर्जुन मुंडा ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने सूर्या हांसदा के एनकाउंटर पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट लिखा है. जिसमें उन्होंने बड़ी बात लिखी है. अर्जुन मुंडा ने पोस्ट में लिखा है कि “वक्त ने एक आदिवासी को बनाया अपराधी, लोकतंत्र ने दिया मंच, पर पुलिस ने छीन ली आखिरी सांस...आदिवासी आदिवासी नेता सूर्या हांसदा का एनकाउंटर कई सवाल खड़े करता है. जब वे चार बार चुनाव लड़ चुके थे तो इसका मतलब साफ था कि वे मुख्यधारा से जुड़कर काम करना चाहते थे, लेकिन पुलिस द्वारा जिस हिसाब से कार्रवाई की गई है, वह कई तरह के संदेह खड़ा करता है.”

पूर्व विधायक अमित मंडल ने सरकार पर साधा निशाना

वहीं इस पूरे मामले पर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता सह गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने झारखंड सरकार पर कई बड़े और संगीन आरोप लगाए हैं. साथ इस मामले की जांच मानवाधिकार आयोग और एसटी आयोग से कराने की मांग की है. अमित मंडल ने कहा कि सूर्या हांसदा झामुमो, झाविमो, भाजपा के अलावा जेएलकेएम में रह चुके थे. पिछला चुनाव उन्होंने जयराम की पार्टी जेएलकेएम से लड़ा था. इसलिए फिलहाल उसका संबंध भाजपा से नहीं है. अमित मंडल ने कहा कि “वर्तमान सरकार पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की तर्ज पर हर उस आवाज को शांत करा देती है, जो उसके विरुद्ध उठती है.”

सूर्या हांसदा के एनकाउंटर पर पूर्व विधायक अमित मंडल का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)
पूर्व विधायक ने भोगनाडीह घटना का किया जिक्र

इससे पूर्व पिछले दिनों भोगनाडीह में चंपाई सोरेन के कार्यक्रम के दौरान आदिवासी ग्राम प्रधानों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था. साथ ही मामले में कई ग्राम प्रधानों को जेल भेज दिया गया था. साथ ही चंपाई सोरेन के आप्त सचिव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. उन्होंने कहा कि मतलब साफ है कि अगर सरकार को आपकी आवाज पसंद नहीं आयी तो पुलिस आपको एनकाउंटर करेगी या फिर जेल में बंद कर देगी.
भाजपा नेता ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि गिरफ्तारी देवघर में हुई और एनकाउंटर बोआरीजोर में होता है. अगर देवघर मे गिरफ्तारी की खबर नहीं फैलती तो एनकाउंटर वहीं हो जाता. साथ ही उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि यदि सूर्या हांसदा का नाम सूर्या अंसारी होता तो क्या ऐसी करवाई पुलिस और सरकार करती. इसलिए सरकार इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करें. साथ ही उन्होंने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं. कोई दोषी है या नहीं इसका फैसला अदालत करती है.

