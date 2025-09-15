ETV Bharat / state

भारत में एंट्री ले रहे नेपाल से भागे कैदी! क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा नेपाल जेल से भागा अर्जुन, 2017 में गर्लफ्रेंड की ली थी जान

क्राइम ब्रांच के मुताबिक गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद अर्जुन नेपाल भाग गया था. उसे पर एक लाख रूपये का इनाम घोषित किया गया था.

NEPAL PRISONER ARRESTED
बिहार के रक्सौल से हुई गिरफ्तारी (SOURCE: ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 15, 2025 at 5:40 PM IST

नई दिल्ली: नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के बाद हुई हिंसा के दौरान जेल से कई कैदी भाग निकले जिनमें कुछ भारत की सीमा मेंं प्रवेश कर चुके हैं. इस बात की पुष्टि तब हुई जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साल 2017 में अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर नेपाल भागे एक आरोपी को गिरफ्तार किया.

दिल्ली क्राइम ब्रांच के डीसीपी हर्ष इंदौरा के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी ने नेपाल में अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड की मां की हत्या की. इस केस में उसे उम्र कैद की सजा मिली हुई थी वह नेपाल की जेल में बंद था. आरोपी की पहचान अर्जुन उर्फ भीम के रूप में हुई है.

बता दें कि ईस्ट दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में अर्जुन ने वर्ष 2017 में शादी करने से मना करने पर अपनी गर्लफ्रेंड की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी. आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड की गर्दन काट दी थी इसके साथ ही 26 बार चाकुओं से वार कर निर्मम हत्या की थी. इस मामले में न्यू अशोक नगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद आरोपी अर्जुन नेपाल भाग गया था. उसे पर एक लाख रूपये का इनाम घोषित किया गया था.

नेपाल में भी महिला की हत्या की
दिल्ली क्राइम ब्रांच के डीसीपी हर्ष इंदौरा के मुताबिक अर्जुन ने नेपाल में अपने दोस्त नौशाद की गर्लफ्रेंड की मां की हत्या की थी. क्योंकि महिला अपनी बेटी की शादी नौशाद से ना कर किसी और से करा रही थी. इसलिए अर्जुन ने महिला की हत्या की थी. हत्या के केस में अर्जुन को 25 साल की उम्र कैद की सजा मिली थी. वह जेल में सजा काट रहा था.

हिंसा के दौरान जेल से भागा आरोपी, भारत की सीमा में घुसा अब हुआ गिरफ्तार
दिल्ली क्राइम ब्रांच के डीसीपी हर्ष इंदौरा ने बताया कि नेपाल में हिंसा के दौरान जेल तोड़कर बहुत से कैदी भाग निकले. जेल से अर्जुन भी भागने में सफल रहा. जेल से भागने के बाद अर्जुन ने रक्सौल बॉर्डर से भारत में प्रवेश किया. मुखबिर की सूचना पर उसे रक्सौल से ही गिरफ्तार कर लिया गया. डीसीपी हर्ष इंदौरा ने यह भी कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जेल से भागे और भी कैदी भारत में आए हैं.

भारत की सुरक्षा के लिए खतरा

दिल्ली क्राइम ब्रांच के डीसीपी हर्ष इंदौरा ने कहा कि नेपाल से भागे कैदी भारत में आए हैं, जो भारत में भी अपराध कर सकते हैं या पहचान छिपाकर कहीं न कहीं ठिकाना ढूंढेंगे. कितने कैदी भागे हैं और उनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, उन्हीं पहचान क्या है, भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इन सब पर नजर रखनी होगी.

