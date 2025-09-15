ETV Bharat / state

बाड़मेर के ढूंढा स्कूल को अराइज एक्सीलेंस अवार्ड, जानिए क्यों मिला सम्मान...

फिक्की ने शिक्षा में नवाचार के लिए राउमावि ढूंढा को ग्लोबल इम्पैक्ट लीडरशिप श्रेणी में अराइज एक्सलेंसी अवार्ड-2025 दिया.

Guests honouring the school at a ceremony in New Delhi
नई दिल्ली में समारोह में स्कूल को सम्मानित करते अतिथि (ETV Bharat Barmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2025 at 9:22 AM IST

बाड़मेर: फिक्की ने राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में जिले के राउमावि ढूंढा को ग्लोबल इम्पैक्ट लीडरशिप श्रेणी में प्रथम पुरस्कार अराइज एक्सलेंसी अवार्ड-2025 दिया. नई दिल्ली के डॉ.अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में समारोह में उत्तर प्रदेश के बुनियादी शिक्षा मंत्री संदीप सिंह तथा दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने संस्था प्रधान जगदीश मेघवाल को यह पुरस्कार प्रदान किया. देश भर से 2200 विद्यालयों ने आवेदन किए. चयनित 26 विद्यालयों को 6 श्रेणियों में पुरस्कार दिए.

प्रधानाचार्य जगदीश मेघवाल ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढूंढा को ग्लोबल इम्पैक्ट लीडरशिप श्रेणी में उत्कृष्ट शैक्षणिक नवाचार, विद्यार्थियों में वैश्विक दृष्टिकोण का विकास तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय के योगदान के लिए सम्मानित किया गया. यह सम्मान शिक्षा विभाग, गांव, जिले एवं राज्य के साथ विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिए प्रेरणादायी साबित होगा. इसमें भारती एयरटेल फाउंडेशन संचालित क्वालिटी सपोर्ट कार्यक्रम की अहम भूमिका रही, जिसने विद्यालय को तकनीकी एवं नवाचार संबंधी सहयोग दिया. फाउंडेशन तीन साल से विद्यालयों में शिक्षण गुणवत्ता, डिजिटल संसाधनों और नवाचार को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है.

प्रधानाचार्य मेघवाल ने बताया कि इस अवॉर्ड के लिए 27 अगस्त को शॉर्ट लिस्टेड 27 संस्था प्रधानों को पांच सदस्यीय जूरी के सामने अपने कार्यों के प्रस्तुतीकरण के लिए बुलाया गया था. वैश्विक नेतृत्व संबंधित प्रस्तुतीकरण में जलवायु परिवर्तन, भू तापमान, असमानता, गरीबी अंतरिक्ष कार्यक्रम, सशस्त्र संघर्ष को लेकर बच्चों में समझ पैदा करने के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया गया.

