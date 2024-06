अरिजीत बनर्जी ने संभाला हेड ऑफ़ फारेस्ट फोर्स का पद, बोले- जंगल और वन्यजीव संरक्षण को मिलेगी प्राथमिकता - new head of forest took charge

ETV Bharat / state

अरिजीत बनर्जी ने संभाला हेड ऑफ़ फारेस्ट फोर्स का पद

अरिजीत बनर्जी ने संभाला हेड ऑफ़ फारेस्ट फोर्स का पद (photo etv bharat jaipur) जयपुर. वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी अरिजीत बनर्जी ने शनिवार को हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स (HOFF) का पदभार संभाल लिया है. अरण्य भवन में पदभार ग्रहण करने के बाद वन विभाग के नए मुखिया अरिजीत बनर्जी ने वन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई. 27 मई को अरिजीत बनर्जी को हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स बनाए जाने के आदेश हुए थे. अरिजीत बनर्जी 1991 बेच के आईएफएस अधिकारी है. बनर्जी इस पद पर अक्टूबर 2026 तक रहेंगे. वन विभाग के नए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) अरिजीत बनर्जी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि जंगल और वन्यजीव संरक्षण का काम प्राथमिकता पर रहेगा. इसके साथ ही कामकाज में टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा. पौधों की नर्सरियों के लिए अच्छे काम किए जाएंगे. जयपुर में अरावली केंद्रित नर्सरी बनाने पर भी विचार किया जाएगा. इसके साथ ही पेपर रिलेटेड काम को डिजिटल में लाने का प्रयास किया जाएगा. पेपर वर्क कम होगा. एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल, ट्रांसपोर्ट, पुलिस समेत सरकार के अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके काम किया जाएगा, ताकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो. पढ़ें: सोशल मीडिया पर बेच रहा था कछुए और तोते, SI के तस्कर बेटे को वन विभाग ने किया गिरफ्तार अवैध खनन को रोकेंगे: वन क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर अरिजीत बनर्जी ने कहा कि अवैध खनन को लेकर राज्य सरकार का निर्देश साफ है कि अवैध खनन बंद होना चाहिए. वन क्षेत्र में अवैध खनन के विरुद्ध मुहिम छेड़ी हुई है. अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान फॉरेस्ट टीम के साथ भी मारपीट के मामले भी हो जाते हैं. कई बार वन कर्मियों के साथ मारपीट और गाड़ियों में तोड़फोड़ हो चुकी. खनन विभाग, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ मिलकर कानूनी तरीके से अवैध खनन को रोकेंगे. जंगली जानवरों के शिकार की घटनाओं पर लगाया जाएगा अंकुश: वन्यजीव के शिकार की घटनाओं को लेकर नए वन विभाग के मुखिया ने कहा कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले राजस्थान में वन्यजीव की शिकार की घटनाएं कम हैं. पिछले दिनों कछुए की तस्करी करते हुए लोग पकड़े गए थे. कोई खरगोश का शिकार करते हुए पकड़ा गया. इस तरह के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है. इसके लिए पैदल गश्त और पेट्रोलिंग पर ज्यादा जोर देने के निर्देश दिए गए हैं. जंगली जानवरों के शिकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने का काम किया जाएगा. कर्मचारियों के साथ अधिकारी भी पेट्रोलिंग पर जाएंगे. इससे वन विभाग के कर्मचारियों में भी हौसला बढ़ेगा. यह भी पढ़ें: CCF जैन ने जैसलमेर DNP का किया दौरा, गोडावण संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयासों को देखा इको टूरिज्म पर रहेगा विशेष फोकस: ईकोटूरिज्म को लेकर वन विभाग के नए मुखिया ने कहा कि इको टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा सिविल वर्क की आवश्यकता नहीं होती है. इको टूरिज्म एक एक्सपीरियंस है. इको टूरिज्म के स्टेटहोल्डर्स, गाइड्स से बातचीत करके सुझाव लिए जाएंगे. इसके साथ ही इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अहम कदम उठाए जाएंगे. सीसीएफ जयपुर की अध्यक्षता में कमेटी : वन विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों की मांगों को लेकर उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के वेतनमान के संबंध में आदेश तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने निकाल दिया है. अब नए आदेश के तहत कर्मचारियों का काम होगा. इसके लिए कमेटी बना दी गई है. सीसीएफ जयपुर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है. कोशिश रहेगी कि महीने भर में काम हो जाए. कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके अरिजीत बनर्जी: वन विभाग के नए मुखिया अरिजीत बनर्जी कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं. अरिजीत बनर्जी को सीएमओ में कामकाज का 10 वर्ष का अनुभव रहा है. सिल्विकल्चर, वन सुरक्षा, वन प्रशिक्षण, लेबर एंड लॉ, जनसंपर्क और फॉरेस्ट सर्वे का भी व्यापक अनुभव रहा है. अब वन विभाग के मुखिया के तौर पर 29 महीने कार्यकाल रहेगा.