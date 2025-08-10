Essay Contest 2025

पहाड़ों में बेतहाशा निर्माण से बढ़ा बादल फटने का खतरा! धराली आपदा पर एरीज के वैज्ञानिकों ने चेताया - UTTARKASHI DHARALI DISASTER

उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में रहने वाले लोगों को उत्तरकाशी के धराली में आई जल सैलाब की घटना ने सचेत रहने की चेतावनी दी है.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
नदियों का बदल रहा रूट (फोटो- ETV Bharat)
Published : August 10, 2025 at 5:25 PM IST

नैनीताल: पहाड़ी राज्य उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं और भूकंपीय दृष्टि से अति संवेदनशील है. इसका एक उदाहरण उत्तरकाशी का धराली आपदा है. जो भारी तबाही के साथ ही चेतावनी भी दे गया है. लगातार मानवीय हस्तक्षेप प्रकृति की गोद में बसे जीवन को खतरे में डाल रहा है. पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले कुछ सालों में तेजी से हुए अनियंत्रित और बेतरतीब निर्माण कार्यों ने न केवल पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ा है, बल्कि यह अब आपदा की नई वजह भी बनते जा रहे हैं.

नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) के वरिष्ठ वैज्ञानिकों का मानना है कि पहाड़ों में हो रहा अंधाधुंध निर्माण प्राकृतिक संतुलन को गहराई से प्रभावित कर रहा है. पर्वतीय इलाकों की मिट्टी स्वभाव से ही नाजुक होती है. जब इन्हें काटकर बड़े पैमाने पर इमारतें, होटल और सड़कें बनाई जाती हैं तो इससे भूमि की जलधारण क्षमता कम हो जाती है. नतीजतन थोड़ी सी बारिश में भूस्खलन और मलबा बहाव का कारण बन जाती है.

"जलवायु परिवर्तन और निर्माण कार्यों के संयुक्त प्रभाव से लोकल क्लाउड फॉर्मेशन यानी स्थानीय स्तर पर बादलों का असामान्य जमावड़ा बनने की घटनाएं बढ़ गई हैं. यह बादल अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर बनते हैं और एक ही स्थान पर अचानक अत्यधिक बारिश कर देते हैं, जिससे बादल फटने जैसी भीषण घटनाएं होती हैं."- डॉ. नरेंद्र सिंह, मौसम वैज्ञानिक, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान

तापमान और रेडिएशन का रिश्ता: एरीज के वैज्ञानिक डॉ. नरेंद्र सिंह बताते हैं कि जैसे हमारी प्राकृतिक संपदा पर्यावरण को प्रभावित करती है, वैसे ही निर्माण कार्य भी प्रकृति पर नकारात्मक असर डालते हैं. उन्होंने कहा हर निर्माण कार्य से रेडिएशन निकलता है, जो सूर्य की ऊष्मा को परावर्तित कर वायुमंडल में तापमान बढ़ा देता है. जिस इलाके में ज्यादा निर्माण होगा, वहां के तापमान में भी असामान्य वृद्धि देखी जाएगी.

बादल फटने की घटनाओं के लिए ये कारण जिम्मेदार: ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों का कटान और पहाड़ों में हो रहा बेतहाशा निर्माण न केवल स्थानीय मौसम चक्र को प्रभावित करता है. बल्कि, बादलों की संरचना और गति को भी बदल देता है. यह बदलाव अचानक भारी बारिश या बादल फटने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
आपदा के दिन धराली का डरावना नजारा (फोटो- Local Resident)

प्रकृति के साथ खिलवाड़ के नतीजे: पर्यावरणविदों का मानना है कि हिमालयी राज्यों में बिना वैज्ञानिक अध्ययन और भूगर्भीय सर्वे के हो रहे बड़े निर्माण परियोजनाएं आपदा के जोखिम को कई गुना बढ़ा रही हैं. नदी किनारों, ढलानों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में होटलों, रिसॉर्ट्स और सड़कों का निर्माण न केवल भू-संरचना को कमजोर करता है, बल्कि आपात स्थिति में बचाव कार्य को भी कठिन बना देता है.

आने वाले सालों में विनाशकारी हो सकते हैं परिणाम: बीते एक दशक में उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी और रुद्रप्रयाग में बादल फटने की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले सालों में ऐसी घटनाएं और भी विनाशकारी रूप ले सकती हैं.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
धराली में आपदा ने बरपाया कहर (फोटो- Local Resident)

समाधान की दिशा में कदम जरूरी: डॉ. नरेंद्र बताते है पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिए कड़े भूगर्भीय और पर्यावरणीय मानदंड बनाए जाएं. साथ ही वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, पारंपरिक वास्तुकला को अपनाना और प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण को प्राथमिकता देना अनिवार्य है. प्रकृति और विकास के बीच संतुलन बनाना, अब समय की सबसे बड़ी जरूरत है. अगर आज सावधानी नहीं बरती गई तो आने वाली पीढ़ियां न सिर्फ पहाड़ों की सुंदरता, बल्कि उनके अस्तित्व को भी केवल तस्वीरों में देख पाएंगी.

बादल फटने की घटनाओं में इजाफा

  1. उत्तराखंड में 2010 से 2024 के बीच 70 से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं दर्ज हुई है. मात्र पिछले 5 सालों में घटनाओं में लगभग 35% की वृद्धि देखी गई है.

निर्माण और पर्यावरणीय असर

  1. पर्वतीय क्षेत्रों की मिट्टी भूस्खलन संवेदनशील है.
  2. बड़े निर्माण से जल धारण क्षमता घटती है.
  3. अत्यधिक निर्माण क्षेत्रों में तापमान औसतन 1.5°C तक बढ़ा है.
  4. अंधाधुंध निर्माण से लोकल क्लाउड फॉर्मेशन की घटनाएं बढ़ीं हैं.

वैज्ञानिकों की चेतावनी

  1. निर्माण से निकलने वाला रेडिएशन वायुमंडल का तापमान बढ़ाता है.
  2. ग्लोबल वार्मिंग, जंगल कटान, निर्माण सभी स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव के कारण हैं.

संवेदनशील क्षेत्र

  1. नदियों के किनारे, भूस्खलन जोन और तीव्र ढलानों पर निर्माण ज्यादा जोखिम भरे हैं.
  2. चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, उत्तरकाशी प्रभावित जिलों में शामिल हैं.

समाधान की दिशा में कदम

  1. निर्माण के लिए कड़े भूगर्भीय सर्वे और अनुमति प्रक्रिया को अपनाई जाए.
  2. वृक्षारोपण और जल स्रोत संरक्षण को अनिवार्य किया जाएगा.
  3. पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला को बढ़ावा दिया जाए.

