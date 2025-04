ETV Bharat / state

मिट्टी की सेहत के मुताबिक कौनसा पौधा होगा 'सेहतमंद', मृदा कार्ड से चलेगा पता - ARID FOREST RESEARCH INSTITUTE

वानिकी के लिए मृदा कार्ड ( ETV Bharat Jodhpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : April 6, 2025 at 6:32 AM IST | Updated : April 6, 2025 at 8:31 AM IST 3 Min Read

जोधपुर : सरकारें हर साल लाखों-करोड़ों रुपए वानिकी के लिए वृक्षारोपण पर खर्च कर रही है, लेकिन वृक्षारोपण पूरी तरह से सफल नहीं होता है. अब इसे सफल बनाने के लिए जोधपुर स्थित शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी) ने राजस्थान सहित कई राज्यों में वानिकी के लिए भूमि परीक्षण कर मृदा कार्ड जारी किए हैं. इसमें भूमि की पूरी जन्म कुंडली है, जिसके सहारे यह तय किया जा सकता है कि भूमि की उर्वरकता के आधार पर कौनसा पेड़ लगेगा. शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी) ने राजस्थान, गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव के सभी क्षेत्रीय वन मंडलों के लिए वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए हैं. आफरी के निदेशक डॉ. तरुणकांत ने बताया कि कृषि के क्षेत्र के लिए पहले से मृदा कार्ड बने हुए हैं, लेकिन अब पहली बार वानिकी के लिए कार्ड बनाए गए हैं. इससे वृक्षारोपण में फायदा होगा. कृषि के बाद अब वानिकी के लिए मृदा कार्ड (ETV Bharat Jodhpur) पढ़ें. आफरी के सहयोग से मारवाड़ में होगी चंदन की खेती, किसान के साथ किया एमओयू

राजस्थान के लिए 36 कार्ड : आफरी ने राजस्थान के लिए 36 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए हैं. इसके अलावा दादर व दमन दीव के लिए भी 37 मृदा कार्ड जारी हो चुके हैं. केंद्र सरकार के अन्य संस्थानों की ओर से दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सातों उत्तरी-पूर्वी राज्यों के लिए मृदा कार्ड जारी हो चुके हैं. मृदा कार्ड, भविष्य के वन प्रबंधन के साथ वनों की सतत उत्पादकता की प्रबंधन नीति निर्माण एवं अवक्रमित भूमि के वनीकरण के लिए पौध प्रजातियों के चयन में भी सहायक होंगे. राजस्थान के लिए 36 मृदा कार्ड जारी. (ETV Bharat Jodhpur) प्रदेश में 661 स्थानों से लिए मिट्टी के नमूने : आफरी में परियोजना अन्वेषक भावना शर्मा ने बताया कि राजस्थान के सभी 36 वन मंडल से कुल 661 मिट्टी के नमूने एकत्रित किए गए थे. पांच साल तक इन पर शोध के बाद 36 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी कर दिए गए हैं. यह कार्ड उस क्षेत्र के वृक्षारोपण में जैविक एवं रासायनिक उर्वरकों की सही मात्रा की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. राजस्थान के लिए 36 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी (ETV Bharat Jodhpur) पढे़ं. काजरी में ऑर्गेनिक आंवले की रिकॉर्ड तोड़ फसल, किसानों के लिए है फायदेमंद खेती क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड में : भावना शर्मा ने बताया कि एकत्र किए गए सैंपल के 1800 परीक्षण किए गए, जिनमें मृदा के 12 अति उपयोगी तत्वों पीएच, ईसी, कार्बन, नाईट्रोजन, फासफोरस, पोटेशियम, सल्फर, कॉपर, मैंगनीज, आयरन, बोरोन और जिंक की मृदा में उपलब्धता ज्ञात की गई. मृदा स्वास्थ्य कार्ड से वन कर्मियों को यह जानकारी मिलने पर वे भूमि की उर्वरकता को ध्यान में रख पौधे का चयन कर सकेंगे. मृदा कार्ड पर ये रहती है जानकारी (ETV Bharat Jodhpur) कमी की जानकारी के साथ सुधार के तरीके बताए : राजस्थान में मृदा कार्ड 36 वन प्रभाग के अनुसार बनाए गए हैं. जिस तरह से मिट्टी में उर्वरक तत्वों की कमी की जानकारी होती है, उसी तरह से मिट्टी की क्षति पूर्ति के लिए कौन से आवश्यक तत्व मिट्टी को चाहिए उसकी जानकारी दी गई है. इसमें भी दो तरह की इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तत्व मिलाने की अनुशंसा की गई है. कार्ड में संबंधित वन मंडल के मृदा स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्ति के साथ वनस्पति, भौगोलिक ज्ञान, खनिज, पीएच, ईसी और मृदाकार्बन स्तर के बारे में पता चलता है.

