कुड़मी समुदाय को चाहिए आदिवासी का दर्जा, ‘रेल टेका डहर छेका' की तैयारी, एसटी समाज को आपत्ति, क्या है दोनों पक्ष की दलील

रांची: झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुड़मी समुदाय ने खुद को आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर फिर से आवाज उठाना शुरू कर दिया है. दूसरी तरफ ऐसा पहली बार हुआ है कि कुड़मी की मांग के खिलाफ आदिवासी समुदाय ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया है. दोनों पक्षों में खींचतान शुरू हो चुकी है. एक पक्ष ने मांग नहीं पूरी होने पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है. ‘रेल टेका, डहर छेका’ का ऐलान किया गया है तो आदिवासी संगठनों का कहना है कि ऐसा हुआ तो पूरे राज्य को शट डाउन कर दिया जाएगा. अब सवाल है कि दोनों पक्षों की क्या-क्या दलीलें हैं. आखिर किस वजह से खींचतान हो रही है.

कुड़मी और आदिवासी में खींचतान की वजह

टोटेमिक कुड़मी/कुरमी (महतो) समाज के बैनर तले झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लोगों ने दिल्ली में जंतर-मंतर के सामने एक दिवसीय धरना दिया था. दलील थी कि उन्हें ना सिर्फ एसटी की लिस्ट में शामिल किया जाए बल्कि कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए. कहा गया कि 6 सितंबर 1950 को कॉर्पोरेट घरानों के इशारे से इन्हें जनजातीय अधिकार से वंचित किया गया और पिछड़ी जाति की श्रेणी में डाल दिया गया.

जनगणना में कुड़मी को ट्राइब का दर्जा कब-कब मिला

कुड़मी विकास मोर्चा के अध्यक्ष शीतल ओहदार ने ईटीवी भारत को बताया कि 1901 और 1911 में हुई जनगणना में कुड़मियों को "एबोरिजिनल ट्राइब", 1921 में "एनीमिस्ट ट्राइब" और 1931 में "प्रिमिटिव ट्राइब" की श्रेणी में रखा गया था. लेकिन आजादी के बाद अचानक उन्हें ट्राइब की श्रेणी से हटा दिया गया. क्योंकि यहां के खनिज पर पूंजीपतियों की हमेशा से नजर रही है. लिहाजा, तत्कालीन सरकार के कुछ नेताओं की मिलीभगत से उन्हें शिड्यूल ट्राइब से हटाकर ओबीसी की लिस्ट में डाल दिया गया. अगर केंद्र सरकार कुड़मियों को फौरन एसटी की लिस्ट में नहीं डालती है तो पूरे झारखंड में चक्का जाम किया जाएगा. झारखंड से खनिज अयस्क को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा.

ओडिशा और बंगाल के कुड़मी समाज की दलील

ओडिशा के दिव्या सिंह मोहंता का कहना है कि भारत सरकार का आदेश SRO 510 दिनांक 6 सितंबर 1950 और नं 2-38-50 पब्लिक दिनांक 5 अक्टूबर 1950 यह घोषित करता है कि केवल वे जनजाति जो 1931 ई० की जनगणना प्रतिवेदन में प्रिमिटिव ट्राइब की सूची में शामिल हैं, उन्हें देश के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करेंगे और उन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाएगा. लेकिन कुड़मियों को लगातार 75 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद भी संवैधानिक अधिकार से वंचित किया गया है.

पश्चिम बंगाल आदिवासी कुड़मी समाज के अध्यक्ष राजेश महतो की दलील है कि सभी गुष्टीधारी कुड़मी अपने अधिकार को समझें और उस राजनैतिक दल को अपना वोट दें जो कुड़मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कराने की हिमायती हो.

लोकसभा और विस में कुड़मी-आदिवासी गणित

दलील है कि सरकारी कागजों को कुड़मी की आबादी महज 16 प्रतिशत बताई जाती है. लेकिन दावा है कि कुल आबादी में करीब 25 प्रतिशत कुड़मी हैं. प्रभाव ऐसा है कि कुड़मी समाज के लोग पांच लोकसभा सीटों मसलन, गिरिडीह, रांची, हजारीबाग, धनबाद और जमशेदपुर की सीट पर हार-जीत तय करते हैं. बताया जाता है कि गिरिडीह में 19 प्रतिशत, रांची में 17 प्रतिशत, हजारीबाग में 15 प्रतिशत, धनबाद में 14 प्रतिशत और जमशेदपुर में 11 प्रतिशत कुड़मी वोटर हैं. पूरे प्रदेश में 76 लाख कुड़मी आबादी का दावा किया जाता है. यह भी दावा है कि राज्य की 30 विधानसभा सीटों पर कुड़मी वोटर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं.