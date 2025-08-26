मसूरी: देहरादून जिले के मसूरी में सोमवार को एमपीजी कॉलेज में जमकर हंगामा हुआ. छात्रों और पूर्व छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. आरोप है कि कॉलेज में गुप्त बैठक भी हुई. इस बैठक का एक शिक्षिका ने चोरी छुपे मोबाइल से वीडियो बनाने का प्रयास किया. इसी बात को लेकर शिक्षिका और मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई. साथ ही प्राचार्य के इस्तीफे की मांग की जाने लगी.

एमपीजी कॉलेज के वर्तमान छात्रों और एबीवीपी से जुड़े छात्र नेताओं का आरोप है कि कॉलेज में लंबे समय से शिक्षा की गुणवत्ता गिर रही है. कई शिक्षक अनुशासनहीनता कर रहे हैं और छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है. इससे पहले भी छात्रों ने प्राचार्य अनिल चौहान के खिलाफ प्रदर्शन किया था. उनका कहना है कि छात्रों को जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी शिकायतें नज़रअंदाज़ की जा रही हैं.

मसूरी MPG कॉलेज में छात्रों का हंगामा (ETV Bharat)

पुलिस बुलाने से भड़के छात्र: सोमवार को कुछ छात्र अपनी समस्याएं लेकर जब प्राचार्य से मिलने पहुंचे, तो उन्होंने कॉलेज में पुलिस को सुरक्षा के लिए बुला लिया. यह कदम छात्रों को नागवार गुजरा और वे भड़क उठे. उन्होंने इसे अपनी आवाज़ को दबाने की कोशिश बताया और कॉलेज परिसर में जमकर नारेबाजी शुरू कर दी.

बंद दरवाज़ों के पीछे गुप्त बैठक: मामले को शांत करने के लिए कॉलेज प्रबंधन समिति की अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी कॉलेज पहुंचे. उनके साथ पालिका के अन्य सभासद भी थे. सभी ने कॉलेज स्टाफ और छात्रों से बातचीत के लिए प्राचार्य के कार्यालय में बैठक की. इस बातचीत में मीडिया को पूरी तरह से बाहर रखा गया. इसके अलावा पूर्व छात्रों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई. इससे नाराजगी और बढ़ गई.

छात्रों ने प्रिसिपंल का मांगा इस्तीफा (ETV Bharat)

वीडियो बनाते पकड़ी गई शिक्षिका: दरअसल, बंद कमरे की बैठक के दौरान अचानक बवाल उस समय शुरू हुआ, जब एक छात्रा ने एक शिक्षिका को चोरी-छिपे वीडियो बनाते हुए पकड़ लिया. जब पहले ही वीडियो बनाने और मीडिया के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी, तो फिर यह गुप्त रिकॉर्डिंग क्यों? छात्रों ने जब इसका विरोध किया तो शिक्षिका ने कथित रूप से मीरा सकलानी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और बदसलूकी की, जिससे माहौल और गरमा गया.

छात्रों ने इस घटना के बाद जमकर हंगामा किया और कॉलेज प्रशासन पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया. प्राचार्य के खिलाफ तीखी नारेबाजी करते हुए छात्रों ने इस्तीफे की मांग की. छात्रों ने प्राचार्य अनिल चौहान पर उनकी समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया.

कई छात्र नेताओं ने कहा कि जब एक शिक्षिका, प्रबंधन समिति की अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार कर सकती हैं, तो छात्रों का क्या हाल हो रहा होगा, यह समझना मुश्किल नहीं है. गुस्से में छात्रों ने प्राचार्य के ऑफिस के बाहर लगी मिलने का समय वाली पट्टिका को भी उखाड़कर तोड़ दिया.

मसूरी MPG कॉलेज में छात्रों का हंगामा (ETV Bharat)

विवाद बढ़ा तो प्राचार्य ने शिक्षिका को मीरा सकलानी से माफ़ी मांगने को कहा, जिसके बाद माफ़ी तो मांगी गई, लेकिन मीरा सकलानी ने इसे नाकाफी बताते हुए शिक्षिका के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि कॉलेज की गरिमा के लिए इस प्रकार की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी.

मीडिया से बचते दिखे जिम्मेदार: पूरा मामला गर्माने के बाद मीरा सकलानी बिना मीडिया से बात किए गुस्से में कॉलेज से चली गईं. वहीं, प्राचार्य अनिल शर्मा को जब फोन किया गया, तो उन्होंने देर से कॉल उठाया और मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से साफ़ इंकार कर दिया.

वहीं छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर अगले एक सप्ताह में प्राचार्य को पद से नहीं हटाया गया, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे. सभासद अमित भट्ट और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गौरव गुप्ता ने भी प्राचार्य का हटाने की मांग की है. अमित भट्ट ने कहा कि जब से प्राचार्य अनिल चौहान को एमपीजी कॉलेज का चार्ज लिया है, तब से कॉलेज राजनीति का अखाड़ा बन गया. छात्रों को विभिन्न माध्यमों से प्रताड़ित किया जा रहा है.

