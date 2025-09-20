धरोहरों को संजोने वाला अंबिकापुर का संग्रहालय ही खंडहर हो रहा, रखरखाव का आभाव
पुरानी धरोहरों को संभालने वाला संभाग का पुरातात्विक संग्रहालय अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 20, 2025 at 6:43 PM IST
सरगुजा: वर्ष 2013 में अंबिकापुर में एक संग्रहालय बनाया गया था. इस संग्रहालय में संभाग भर के साहित्यिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक धरोहरों की प्रतिकृति बनाई गई है. पुरातात्विक खुदाई में मिले पुरातात्विक अवशेषों को भी यहां रखा गया है, लेकिन ये संग्रहालय अब खंडहर बनते जा रहा है. रखरखाव के आभाव में भवन जर्जर हो रहा है, रजवार हाउस टूट रहा है. स्टाफ की कमी है और ये समस्या सालों से बनी हुई है.
देखिए ETV संवाददाता की ये खास रिपोर्ट-
इस संग्रहालय में क्या क्या रखा है?: संग्रहालय में रामगढ़ मंदिर, देवगढ़, डीपाडीह, सरासोर, तिब्बत मंदिर, लक्षण गुफा, कुनकुरी चर्च, सरगुजा पैलेश, कोरिया पैलेश, महामाया मंदिर जैसी संभाग भर की पुरातात्विक, साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहरों की प्रतिकृति बनाई गई है. संग्रहालय में भित्ति चित्र से सुसज्जित रजवार हाउस, पांडो, कोरवा हाउस का भी निर्माण किया गया है. इसके साथ ही यहां खुदाई से निकली करचुली कालीन मूर्तियों का भी संग्रह किया गया है.
सरगुजा संभाग के कई पुरातात्विक महत्व के स्थान हैं, लेकिन रखरखाव नहीं है, अंबिकापुर में बने संग्रहालय में दीमक लग रहा है. इसका संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पहचान है, इसमें ध्यान देना चाहिए- रंजीत सारथी, सरगुजा के लोक साहित्यकार
अगर स्टाफ हो जाएंगे और इसका ध्यान रखा जाए तो ये ना सिर्फ प्रदेश बल्कि देश भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होगा, शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चहिए. साहित्यकार अजय कुमार चतुर्वेदी
और भी आकर्षक बन सकता है: दरअसल, अंबिकापुर में काफी बड़े स्थल में संग्रहालय बनाया गया है, सरगुजा में कई पुरातात्विक एवं साहित्यिक धरोहर हैं, जिनको यहां संरक्षित किया गया है. साहित्यकारों का कहना है कि, इसे और भी बहुत आकर्षक बनाया जा सकता है.
बहरहाल संग्रहालय में इतना खर्चा सरकार ने किया है, लेकिन सिर्फ लापरवाही के कारण ये धरोहरों को संजोने वाली इमारत ही अपना अस्तित्व खोती जा रही है. साहित्यकार इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, सरकार और प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि इस संग्रहालय का संरक्षण किया जाए.