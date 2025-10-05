ETV Bharat / state

बिहार में एक और सड़क धंसी, अररिया-नरपतगंज एनएच-27 का आधा हिस्सा ध्वस्त

बिहार में एक और सड़क धंस गयी. बारिश के कारण अररिया-नरपतगंज एनएच-27 का आधा हिस्सा ध्वस्त हो गया है.

Araria Narpatganj NH 27 Road Caves
अररिया-नरपतगंज एनएच-27 का आधा हिस्सा ध्वस्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 5, 2025 at 5:16 PM IST

3 Min Read
अररिया: बिहार में बारिश के कारण सड़क धंस गयी. शनिवार को पटना शहर में एक सड़क धंस गयी थी. शनिवार की रात ही अररिया-नरपतगंज एनएच-27 का आधा हिस्सा धंस गया. एक ट्रक सड़क किनारे गड्ढे में पल गया, हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई है. यह सड़क असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर से जोड़ती है.

आयात-निर्यात का प्रमुख मार्ग: यह सड़क न केवल पूर्वोत्तर भारत को पश्चिमी तट से जोड़ती है, बल्कि नेपाल सीमा के निकट आईसीपी (इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट) होकर गुजरती है, जिससे भारत-नेपाल के बीच थर्ड कंट्री आयात-निर्यात का प्रमुख मार्ग है. इस मार्ग पर दिन-रात हजारों छोटे-बड़े वाहन, ट्रक और कंटेनर चलते हैं, जिससे इसका सामरिक और आर्थिक महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है.

अररिया-नरपतगंज एनएच-27 का आधा हिस्सा ध्वस्त (ETV Bharat)

बड़ा हादसा टला: नेशनल हाइवे 27 का एक लेन देर रात धंस जाने से एक बड़ा हादसा होने से टल गया. क्योंकि वहीं से कुछ दूरी पर कई लोगों का कच्चा मकान है. भारी बारिश की वजह से सड़क का आधा हिस्सा गहरे गड्ढे में समा गया. लोडेड ट्रक फिसलकर नीचे गिर गया.

गुणवत्ता पर सवाल: स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश है. उनका कहना है कि इतनी महत्वपूर्ण सड़क की नियमित देखरेख न होना लापरवाही का परिचायक है. लोगों का मानना है कि यदि समय पर मरम्मती कार्य नहीं हुआ तो यह मार्ग न केवल यातायात बल्कि देश की व्यापारिक गतिविधियों पर भी गंभीर असर डाल सकता है.

क्या कहते हैं अधिकारी: घटना को लेकर एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के इंजनीयिर कुमार सौरभ मौके पर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया. अधिकारी ने बताया कि भारी वर्षा के कारण सड़क की सतह नीचे धंस गई है. फिलहाल एक लेन को बंद कर मरम्मती कार्य शुरू कर दिया गया है. ठेकेदारों को तत्काल सुधार और रखर-खाव का निर्देश दिया गया है.

"रेनकट के कारण ऐसी घटना हुई है. ट्रक ज्यादा ओवरलोड था. साइड में आने के कारण ट्रक पलट गया. मेंटेनेंस पर ध्यान दिया जा रहा है. टीम को मरम्मत के लिए लगाया गया है." - कुमार सौरभ, ऑथिरिटी इंजनीयिर, NHAI पूर्णिया

शनिवार को ही पटना शहर में मीठापुर सब्जी मंडी के पास बने नाले पर स्थित तीन साल पुरानी सड़क 10 फीट नीचे धंस गई. इस घटना में कई पाहन गड्ढे में पलट गए. हालांकि इस घटना में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई. फिलहाल इस मार्ग को मरम्मत तक बंद कर दिया गया है.

बारिश से इलाका जलमग्न: बता दें कि बिहार में बीते शुक्रवार से लगातार बारिश हो रही है. इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है. कई जिलों में शहर से लेकर गांव तक जलमग्न हो गया है. राजधानी पटना से लेकर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, सीतामढ़ी, शिवहर, नालंदा, दरभंगा आदि जिलों में जमकर बारिश के कारण लोगों को परेशानी हो रही है.

