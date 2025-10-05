ETV Bharat / state

बिहार में एक और सड़क धंसी, अररिया-नरपतगंज एनएच-27 का आधा हिस्सा ध्वस्त

अररिया-नरपतगंज एनएच-27 का आधा हिस्सा ध्वस्त ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : October 5, 2025 at 5:16 PM IST 3 Min Read