कपकोट और थराली के लोगों को मिली सौगात, हॉस्पिटल उच्चीकरण को मिली मंजूरी - HOSPITAL UPGRADATION IN UTTARAKHAND

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ( Photo-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : July 1, 2025 at 7:06 AM IST | Updated : July 1, 2025 at 7:11 AM IST 2 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड में कपकोट और थराली के अस्पतालों को उच्चीकरण किए जाने की मंजूरी सरकार ने दे दी है. बागेश्वर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट और चमोली जिले में स्थित थराली सीएचसी को उप जिला चिकित्सालय बनाया जाएगा. इन दोनों चिकित्सा इकाइयों के उच्चीकरण से स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों और चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी. इसी कड़ी में सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट और थराली के उच्चीकरण की मंजूरी दे दी है. इन दोनों अस्पतालों को हाईटेक बनाया जाएगा, ताकि लोगों का इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों के चक्कर ना काटने पड़े. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बयान जारी करते हुए कहा कि सीएचसी कपकोट और थराली के उच्चीकरण की मंजूरी दे दी गई है. दोनों स्वास्थ्य इकाइयों के उप जिला चिकित्सालयों के उच्चीकृत होने से स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी. बीते लंबे समय से स्थानीय निवासियों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा सीएचसी को उच्चीकृत किए जाने की मांग उठाई जा रही थी. जिसे राज्य सरकार ने अब पूरा कर दिया है. उन्होंने बताया कि कंबाइंड हेल्थ सेंटर थराली को उच्चीकृत कर इसे नवीन स्थान कुलसारी में स्थापित किया जाएगा. जिससे चमोली जिले के तीन विकास खंडों थराली, देवाल और नारायणबगड़ के निवासियों को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा. इसके साथ ही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी. बता दें कि कपकोट और थराली हॉस्पिटल के उच्चीकरण की मांग अब पूरी हो गई है, जिसके स्थानीय लोगों को अन्य जनपदों का रुख नहीं करना पड़ेगा. पढ़ें- स्वास्थ्य विभाग में अब बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य, गैरहाजिर कर्मियों पर होगा एक्शन

