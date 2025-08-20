ETV Bharat / state

अब महज कुछ घंटों का होगा बीकानेर से राजधानी दिल्ली का सफर, वंदे भारत ट्रेन को मिली स्वीकृति - VANDE BHARAT TRAIN

बीकानेर से दिल्ली के लिए वंदे भारत को ट्रेन को रेल मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है.

वंदे भारत ट्रेन
वंदे भारत ट्रेन (ETV Bharat (Symbolic))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2025 at 10:49 AM IST

2 Min Read

बीकानेर : बीकानेर से अब देश की राजधानी दिल्ली का सफर महज कुछ घंटे का होने वाला है. दिल्ली से बीकानेर के मध्य नई वंदे भारत रेलगाड़ियों के परिचालन को स्वीकृत मिल गई है. रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने अर्जुनराम मेघवाल को पत्र के माध्यम से इसकी सूचना दी.

केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि 'मेक इन इंडिया' एवं 'आत्मनिर्भर भारत' का सपना देखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास-यात्रा सतत जारी है. इस यात्रा को और गति देते हुए रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बीकानेर वासियों की सुविधा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को स्वीकृति दी है. इस वंदे भारत ट्रेन से हर वर्ग के व्यक्ति को कम समय में एक सुविधाजनक यात्रा मिलेगी. मेघवाल ने इस अवसर पर सभी बीकानेर वासियों को बधाई दी.

वंदे भारत ट्रेन के परिचालन को मिली स्वीकृत
वंदे भारत ट्रेन के परिचालन को मिली स्वीकृत (ETV Bharat)

व्यापारियों और आमजन को लाभ : दरअसल, बीकानेर और दिल्ली के बीच व्यापारिक तौर पर काफी संभावनाएं हैं और देश की राजधानी दिल्ली से बीकानेर में बड़ी संख्या में व्यापारी हर रोज अप डाउन करते हैं. दिल्ली से बड़ी संख्या में बिक्री के लिए माल बीकानेर आता है. ऐसे में अब व्यापारी को एक दिन और दो रात का सफर करने की बजे एक ही दिन में दिल्ली से बीकानेर आने जाने की सुविधा मिलेगी. इससे उनके समय और पैसे की भी बचत होगी.

लोगों में खुशी की लहर : वंदे भारत ट्रेन की स्वीकृति की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों में भी खुशी की लहर है. लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द इस ट्रेन की बीकानेर से शुरुआत हो जानी चाहिए ताकि बहु प्रतीक्षित सफर जल्द से जल्द पूरा हो.

