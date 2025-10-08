ETV Bharat / state

दिल्ली के छोटे उद्यमी बिना गिरवी ले सकेंगे ऋण, सरकार लेगी गारंटी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : October 8, 2025 at 6:20 PM IST 4 Min Read