हरिद्वार: उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में हो रही बारिश कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. जबकि मैदानी इलाकों में बारिश ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है. हरिद्वार में देर रात से लगातार हो रही बारिश के कारण चंडी पुल की एप्रोच रोड धंस गई. जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया.

बारिश के कारण हरिद्वार में सड़कें जलमग्न हो गई. सड़कों के धंसने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. बारिश के कारण चंडी पुल की एप्रोच रोड धंस गई. इससे यातायात रोकना पड़ा. ट्रैफिक को नए पुल से रवाना किया गया. उधर, चंडी देवी मंदिर पैदल मार्ग पर भी भू-धंसाव देखने को मिला. जिसके बाद मंदिर का पैदल मार्ग एहतियातन बंद कर दिया गया.

हरिद्वार में बारिश से चंडी पुल की एप्रोच रोड धंसी (VIDEO-ETV Bharat)

दूसरी तरफ भारी बारिश के कारण चंद्रयाचार्य चौक, कनखल और ज्वालापुर के बाजारों में जल भराव देखने को मिला. चंद्राचार्य चौक पर कई गाड़ियां फंस गई. इसके चलते राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ी. जानकारी देते हुए हरिद्वार के श्यामपुर थानेदार नितेश शर्मा ने बताया कि चंडी पुल का एप्रोच मार्ग धंसने से कुछ देर के लिए वाहनों को डायवर्ट किया गया. इसके बाद वाहनों को वन वे मार्ग से निकाला गया. चंडी देवी पैदल मार्ग पर भी बारिश के कारण कुछ जगह भू धंसाव हुआ है.

चंडी पुल की एप्रोच रोड धंसी (PHOTO-ETV Bharat)

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है. हरिद्वार में पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं. गंगा का जल स्तर भी बढ़ गया है. हरिद्वार स्थित भीमगोड़ा बैराज से बहने वाली गंगा चेतावनी स्तर के पार पहुंच गई है. मंगलवार को गंगा 293.10 मीटर पर बह रही है. जबकि चेतावनी स्तर 293 मीटर है. गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए निचले इलाकों को अलर्ट किया गया है.

हरिद्वार में गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर से बढ़ा (PHOTO-ETV Bharat)

जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के सब डिवीजन ऑफिसर भारत भूषण ने बताया कि पहाड़ों में दो दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा का जल स्तर अपने चेतावनी लेवल से बहुत ऊपर बह रहा है. गंगा अपने चेतावनी स्तर 293.00 मीटर से 293.10 मीटर ऊपर बह रही है. जबकि गंगा का खतरे का स्तर 294.00 मीटर है. जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों और आपदा प्रबंधन की टीम को अलर्ट कर दिया है. तराई वाले क्षेत्रों में रह रहे लोगों को गंगा से दूरी बनाए रखने के लिए बोला जा रहा है.

गंगा के जल स्तर में बदलाव होने के कारण सिंचाई विभाग के आलाधिकारी भीमगोड़ा बैराज पर रहकर नजर बनाए हुए हैं और जल स्तर की पल पल की जानकारी जिला प्रशासन को दे रहा है.

वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों को फील्ड में बने रहने के निर्देश देते हुए स्थापित बाढ़ चौकियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए है. नागरिकों से नदी तटीय इलाकों से दूर रहने और निर्धारित स्थानों पर ही स्नान करने की अपील की है.

